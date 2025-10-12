Los Medias Rojas de Boston finalmente rompieron su sequía de postemporada esta temporada, no solo ingresando a los playoffs sino también ganando un juego de postemporada. por primera vez desde 2021 – y solo el segundo desde que ganaron la Serie Mundial en 2018. Desafortunadamente para los Medias Rojas, eso fue todo lo que llegaron.

Su temporada llegó a su fin en la serie Wild Card de la Liga Americana, cayendo los dos segundos juegos de el set al mejor de tres para los Yankees de Nueva York.

Buscando aprovechar el éxito limitado pero alentador de los Medias Rojas en 2024, el jefe de operaciones de béisbol de Boston, Craig Breslow, ha dicho que una máxima prioridad en la próxima temporada baja será agregar un abridor de primer nivel para ocupar el puesto número 2 en la rotación inicial detrás del candidato al Cy Young de 2025, Garrett Crochet.

Al mismo tiempo, los Medias Rojas tienen jardineros que pueden usar como fichas de intercambio para ofrecer por un lanzador abridor de primera línea. Con el novato sensación Roman Anthony, el Glover de Oro 2024 Wilyer Abreu, el jardinero central defensivo de élite Ceddanne Rafaela, así como Masataka Yoshida y el favorito de los fanáticos Jarren Duran, todos compitiendo por lugares, Breslow tiene mucho con qué trabajar.

Durán parece ser el más negociable del grupo. Quizás el lanzador más probable, o entre los más probables, que podría conseguirse a cambio de Durán y un paquete de prospectos, sea el zurdo de los Rojos de Cincinnati, Nick Lodolo.

He aquí por qué.

Durán permanece bajo control del equipo

El desempeño de Durán disminuyó después de su gran temporada de 2024, cuando fue nombrado MVP del Juego de Estrellas, con un OPS que cayó de .834 a .774, mientras que sus siete errores de campo fueron el máximo de su carrera. Su recuento de bases robadas cayó significativamente, de 34 en 41 intentos a 24 en 30 intentos.

Durán, un jugador tardío, permanece bajo el control del equipo durante tres temporadas más a pesar de que cumplirá 30 años durante la temporada 2026. pero el es se le deben 8 millones de dólares según una opción del club el próximo año, un aumento sustancial respecto de los 3,75 millones de dólares que ganó en 2025.

El surgió el nombre de un veterano de cinco años en rumores comerciales aparentemente durante toda la temporada, especialmente alrededor de la fecha límite de cambios.

Así como los Medias Rojas tienen un excedente de jardineros, los Rojos de Cincinnati posiblemente tienen suficientes lanzadores abridores de calidad para que al menos uno sea canjeable. Fue su lanzamiento que le dio a los Rojos su primer plaza de playoffs en una temporada completa desde 2013 (también se clasificaron en el año pandémico 2020 en una temporada truncada con formato de playoffs ampliado). Su producción ofensiva de 4.42 carreras por juego los ubicó en un mediocre puesto 14.

La efectividad de su personal titular de 3.85 quedó noveno en la MLB. Los abridores de los Medias Rojas quedaron en el puesto 12 con 3,92.

Lodolo vuelve a estar en plena salud

«Si los Rojos consideraran seriamente negociar con Durán, el paquete probablemente tendría que construirse en torno a Lodolo», escribió el analista Drew Koch. del Blog Máquina Roja sitio. «El zurdo de los Rojos ha tenido dificultades para mantenerse saludable en años anteriores, pero en 2025, Lodolo ha sido increíblemente duradero».

El joven de 27 años Lodolo hizo 28 aperturas, con un relevo aparición, para los Rojos esta temporada, registrando una efectividad de 3.38 y un WAR de 4.9. El WAR de Durán fue similar con 4,6. Si bien una fractura por estrés en su pierna descarriló su segunda temporada después de quedar sexto en la votación de Novato del Año de la Liga Nacional en 2022, parece estar de regreso con toda su fuerza.

En Lodolo, los Medias Rojas también estarían consiguiendo un lanzador quién pertenece a qué fangrafos llamado «una pequeña pero fascinante subclase de pelotero: el dos veces lanzador de primera ronda».

Los Piratas de Pittsburgh seleccionaron a Lodolo en la primera ronda, con la elección final de la ronda de compensación, en 2016. ﻿de la escuela secundaria Damien en el suburbio de La Verne, California, en Los Ángeles. El entonces adolescente zurdo optó por asistir a la Texas Christian University.

Tres años más tarde, los Rojos lo seleccionaron en la séptima selección general del draft.