Medias Rojas consiguen agente libre, ex prospecto Top 10, 23 HR

El nuevo año 2026 está en marcha y el Medias Rojas de Boston continúan frustrando a sus fanáticos por no haber logrado fichar a un único agente libre de Grandes Ligasincluso cuando faltan solo seis semanas para el inicio de los entrenamientos de primavera.

Los Medias Rojas, sin embargo, firmaron cinco agentes libres de ligas menores en octubre, un sexto en noviembre – y ahora Boston ha recibido el año nuevo con un séptimo fichaje como agente libre de ligas menores.

Esta vez, el jugador es un veterano de seis años de ligas menores que nunca ha pasado por el nivel de las grandes ligas, pero según a un informe en septiembreestaba experimentando un resurgimiento en su desempeño que le dio “una oportunidad real” de finalmente hacer su Grandes Ligas debut.

El miembro más nuevo de la organización de los Medias Rojas, El jardinero Matt Fraizer, de 27 añoselegido agente libre el 6 de noviembre después de su sexta temporada en el Piratas de Pittsburgh organización sin convocatoria.

La firma fue reportado por Chase Ford de Central MiLB y confirmado por El propio Fraizer a través de Instagram.

Frazier alguna vez fue muy valorado por Pittsburgh

Los Piratas eligieron a Fraizer como su selección de tercera ronda procedente de la Universidad de Arizona en 2019. ficharlo con un bono de 525.000 dólares. Esa suma estaba muy por debajo del valor de $610,800 asignado a su puesto de draft, el número 95 en general, ese año.

Pero lo más probable es que la tarifa con descuento se debiera al historial de lesiones de Fraizer a nivel colegial. A la lesión en la mano terminó su temporada junior después de sólo 19 juegos. Pero en esos 19 juegos, el swinger zurdo “bateó .412 con un jonrón y 28 carreras impulsadas y sólo seis ponches en 85 turnos al bate”, según un informe. Nación SB informe.

Durante su carrera universitaria, Fraizer tuvo un promedio de bateo de .300, conectó tres jonrones y remolcó 60.

En 2022, Fraizer había ascendido al Prospecto número 10 en el sistema Piratas, según Canalización de la MLB. Esa clasificación, la más alta de su carrera, se produjo después de la mejor temporada de su carrera en 2021, transcurrida principalmente en el nivel High-A con los Greensboro Grasshoppers, con un ascenso posterior a la Doble-A Altoona Curve. Esa temporada le llevó a ser nombrado jugador de los Piratas. Jugador del año de ligas menores 2021.

Frazier conectó 23 jonrones en la temporada 2021

Esa temporada representó un punto culminante para Fraizer, en la que parecía estar en la vía rápida para entrar en el roster de Grandes Ligas de Pittsburgh. Destacado por 23 jonrones, casi la mitad del total de 48 de su carrera, el nativo de Clovis, California, registró un OPS de .939, liderando a todos los jugadores de ligas menores con al menos 350 apariciones en el plato. También lideró a las menores en promedio de bateo (.306), porcentaje de embase (.388), porcentaje de slugging (.552), hits (133), bases totales (240) y carreras anotadas (84).

Su total de jonrones ocupó el segundo lugar en las ligas menores.

Pero al pasar todo 2022 en Doble-A, Fraizer tuvo problemas y terminó con un OPS de .616 y solo seis jonrones.

¿Dónde encaja Frazier con los Medias Rojas?

Sin embargo, la temporada pasada, Fraizer pareció encontrarse en el plato con los Indios de Indianápolis Triple-A, elevando su OPS a un respetable .813, a pesar de la falta de poder con solo cuatro jonrones. Pero lo que probablemente atrajo a los Medias Rojas fue su renaciente habilidad para hacer contacto y evitar ponches. Con 60 hits en 220 apariciones en el plato, Fraizer se abanicó sólo 44 veces, una tasa de un ponche por cada cinco viajes al plato.

El bateador promedio de la MLB en 2025 se ponchó una vez por cada 4,5 apariciones en platos.

«Fraizer parece estar listo para las grandes ligas» escribió Tyler Maher de NESN.com el viernes. «Sin embargo, es posible que Boston no tenga espacio para él en el nivel de las Grandes Ligas, dado su actual estancamiento de jardineros. En consecuencia, probablemente servirá como profundidad organizacional a menos que un jardinero se lastime o sea canjeado».