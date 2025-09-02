Mediamind se convirtió en un vehículo para los estudiantes de ASAH de ASAH en capacidad periodística

VIVA – La Universidad de Sriwijaya (UNSRI) agradeció la implementación Mediamind que fue iniciado por la tenencia de la industria minera indonesia ID de mente Junto con Pt Bukit Asam TBK (PTBA).

Competencia laboral Periodismo Mediamind se considera un vehículo importante para que los estudiantes perfeccionen las habilidades periodísticas, así como la información abierta sobre el papel de la industria minera en el desarrollo económico nacional.

El Diputado Rector III UnsRi, en sus comentarios, dijo que el mundo del periodismo tiene un papel importante en la documentación de cada evento, incluidos los programas dirigidos por Mind ID y todos los miembros de Holding.

Según él, cada iniciativa de la compañía no significará si no hay una publicación que pueda expresar sus beneficios para la comunidad en general.

«Mediamind es una experiencia muy valiosa para los estudiantes. Esta actividad da espacio para aprender a escribir bien, sentir y transmitir mensajes en forma de hermosas obras periodísticas. Nuestra esperanza es que los estudiantes puedan aprovechar esta oportunidad como una disposición para el futuro», dijo.

También enfatizó que la documentación y la publicación son importantes en el mundo académico y profesional.

Con Mediamind, los estudiantes no solo aprenden a escribir noticias, sino que también entienden cómo las narrativas pueden afectar la forma en que el público ve los beneficios de un programa, incluida la contribución de la industria minera para la comunidad.

«No más tiempo trabajando sin publicación. Los medios de comunicación son un medio para mostrar lo que se ha hecho para que la comunidad en general pueda conocer y sentirlo. A través de esta actividad, los estudiantes pueden aprender directamente con expertos y profesionales», agregó.

Además, UNSRI espera que las actividades de Mediamind puedan ser sostenibles y tener un impacto positivo, no solo para los estudiantes, sino también para la comunidad, las universidades y el grupo de identificación mental.

Él cree que se espera que la participación de los estudiantes en este programa dé a luz a nuevos talentos en el campo del periodismo que pueden apoyar la narrativa del desarrollo nacional.