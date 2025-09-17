Medialink Group lanza la subsidiaria de Japón

Medialink Group Limited ha lanzado oficialmente una nueva subsidiaria en Japón, marcando una expansión significativa para la compañía de administración de propiedades intelectuales con sede en Hong Kong.

La Junta Directiva reveló que Medialink Japón se estableció el 8 de agosto de este año, lo que representa lo que la compañía llama «un hito importante» en su estrategia continua de «GO Global» para el desarrollo de negocios.

La nueva subsidiaria japonesa se centrará en tres áreas clave para expandir el ecosistema de gestión de IP de Medialink: buscar oportunidades de fusión y adquisición o inversiones estratégicas en empresas relacionadas con la IP en Japón, coinvertir en propiedades intelectuales japonesas y formar asociaciones estratégicas con propietarios y licenciantes de IP japoneses.

Además, la subsidiaria tiene como objetivo mejorar las fuentes de ingresos mediante la introducción de una variedad más amplia de IP no japonesa en el mercado japonés. Según la compañía, esta expansión fortalecerá la ventaja competitiva al tiempo que ampliará las redes de ventas y establece una base para el crecimiento futuro.

La huella de la compañía ahora se extiende desde su sede de Hong Kong hasta subsidiarias en China, Taiwán, países del sudeste asiático y ahora Japón.

Fundada en 1994, Medialink ha creado su negocio en torno a la distribución de contenido y la licencia de marca, con participación en la producción de contenido, arreglos de distribución y desarrollo de productos de animación. El grupo trabaja en estrecha colaboración con los licenciantes de contenido multimedia para distribuir animación, programas de variedades, dramas de televisión y películas animadas y de acción en vivo en toda la región.

La compañía ha desarrollado una importante presencia digital a través de sus canales de YouTube ANI-One, que colectivamente cuentan con más de nueve millones de suscriptores y más de dos mil millones de visitas. La red incluye Ani-One Asia, el canal de idioma chino Ani-One y versiones localizadas para Tailandia, Filipinas, Vietnam e India.

La compañía ha asegurado derechos de distribución exclusivos para títulos notables que incluyen «Tsukimichi: fantasía iluminada por la luna» y «Joran the Princess of Snow and Blood» de Nippon TV en Territorios de Asia, y participó en la producción de películas como «One Second Champion» y «Drrifting» con MM2 Entertainment, así como manejando el lanzamiento de «Haikyu! anime Película en mercados asiáticos.

Medialink también opera su propia plataforma de comercio electrónico, Ani-Mall, que vende productos de animación y productos de anime exclusivos.