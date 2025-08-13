Mediado por el DPR, los activos de Kai fueron un punto muerto en Mangga Dua nuevamente alquilado a GBC

Yakarta, Viva – PT Kereta API Indonesia (Kai) Enviar recomendaciones para la extensión de los derechos de gestión de la tierra (HPL) activo En el área del Grand Boutique Center (GBC) Dua de mangaNorth Yakarta, a PT Bank Victoria.

La presentación de la recomendación se celebró el martes 12 de agosto de 2025 en el Centro de Ferrocarriles de Yakarta, Juanda, Yakarta. Esta presentación es parte del compromiso de controlar la administración del uso de la tierra según la regulación.

La rendición fue llevada a cabo por el Director de Desarrollo Comercial e Institucional de PT Kai, Rudi como Aturridha, al jefe de la Sección de Asuntos Generales del Banco Victoria, Sihadi. Esta recomendación se utilizará para extender el certificado de derechos de uso de la construcción (Shgb) durante 20 años.

Rudi expresó su aprecio y gratitud a todos los partidos que apoyaron este proceso desde 2021, incluido el miembro del Parlamento Indonesio Darmadi Durianto, el Distrito Electoral del Norte de Yakarta y el personal en particular, Slamet Riadi.

«Allhamdulilah después de un largo proceso desde 2021, finalmente los activos de PT Kai pueden ser reutilizados por 300 inquilinos Shophouse en Pt. Kai HPL», dijo Rudi como Atirridha «sin la ayuda de todas las partes, no necesariamente el traspaso de HPL en GBC, en Jakarta-north se puede realizar»,

Rudi agregó que esta cooperación también tiene como objetivo utilizar 49,560 metros de activos, casi 5 hectáreas, que se encuentran en la ciudad de Yakarta. «Dios desee, puede beneficiar a la comunidad y también como ingresos estatales sin contenido de taxi», dijo

Este proceso de recomendación, dijo Rudi, duró lo suficiente, como prueba de que todos los procesos se han llevado a cabo bien, para mantener el principio del buen gobierno corporativo (GCG). Las recomendaciones se han basado en la opinión legal del fiscal general adjunto administrativo del estado (Jamdatun), para que tenga una base legal sólida y haya cumplido con el buen gobierno corporativo (GCG).

El jefe de la sección de asuntos generales, Sihadi, expresó su gratitud por la recomendación, porque era necesario para el beneficio del banco Victoria para la auditoría OJK. Y en esta recomendación, PT Bank Victoria llevará a cabo inmediatamente la gerencia a la Agencia Nacional de Tierras. Para extender inmediatamente el SHGB durante los próximos 20 años.

La ceremonia de recomendación de HPL sobre los activos de PT Kai también marcó que los residentes tenían certeza legal en sus activos de mando. 300 propietarios de tiendas en el Grand Boutique Center (GBC) Mangga Dua ciertamente estarán más tranquilos en intentarlo, porque ya hay una garantía para probar durante los próximos 20 años.