¿Mediación o sospechoso? La policía determina el destino de Lisa Mariana esta semana

Yakarta, Viva – Dirección de la Ley Criminal (DittipidSiber) La Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional se asegurará de que celebre un caso de presuntos casos de difamación entre el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil (RK) y celebridades Lisa Mariana En esta semana.

Jefe de la Dirección 1 de la Dirección de la Ley de la Dirección de Criminal de la Agencia de Investigación Penal, el comisionado de policía Rizki Prakoso, dijo antes título Realizado, su partido primero planea reunir a las dos partes en la agenda mediación.

«Por el plan invitaremos a ambas partes a mediar primero, después de eso haremos el título del caso esta semana», dijo Rizki a los periodistas el lunes de 1525 de septiembre.

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Sin embargo, Rizki aún no ha especificado el día definido de mediación o el título del caso. Él acaba de decir que no se celebró hoy.

«Esta semana, lo actualizaremos más tarde», dijo simplemente.

A tener en cuenta que Ridwan Kamil informó oficialmente a Lisa Mariana a Policía de investigación criminal el 11 de abril de 2025. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

Lisa se informó con una sospecha en capas, a partir de la ley número 1 de 2024 con respecto a la información y las transacciones electrónicas (ITE) al Artículo 310 y 311 del Código Penal relacionado con la difamación. Ahora, el caso continúa en el centro de atención público, especialmente después de que los resultados del ADN desestimaron el tema delicado que se había discutido ampliamente.