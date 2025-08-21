Mediación falló, Chikita Meidy admitió una prueba de bolsillo del asunto del esposo: había algo espectacular

Tangerang, Viva – El proceso de divorcio entre los ex pequeños cantantes Chikita meidy Con su esposo, Indra Adhitya, se calentó. La sesión de mediación que debería haberse celebrado en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, Banten, el martes 19 de agosto de 2025, dejó una sorpresa.

El amigo cercano de Chikita, Yassirni, estaba presente para brindar apoyo y revelar la existencia de nuevas pruebas que se decía que era capaz de fortalecer el divorcio. Según él, la Chikita había embolsado un video que supuestamente mostraba una aventura. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Tenemos algo espectacular, lo que demuestra que lo que la madre de Chikita transmitió en sus redes sociales amorío Eso no es una calumnia «, dijo Yassirni.

«Eso es cierto, que es el video que encontramos que el hermano de Indra Adhitya, el acusado, fue un asunto en un club», continuó.

En el video, se ve a Indra cerca de una mujer.

«No conocemos besos o no», dijo Yassirni.

«Hay un beso», dijo Chikita en un tono firme.

No solo es un tema de presunta infidelidad, Yassirni también le recordó al público sobre el reconocimiento de Indra, quien una vez lo llamó tocando juegos de azar en línea. Eso, según él, podría ser una entrada para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley realizaran una investigación.

«Los corruptores simplemente no admiten ir a prisión, especialmente aquellos de ustedes que han afirmado estar en los medios de comunicación en toda Indonesia.

«Jugar a Judol y hacer trampa», agregó Chikita, insinuando a su esposo.

Hasta que se revelara esta noticia, Indra Adhitya no había proporcionado aclaraciones o respuestas a la evidencia del video revelada.

La propia Chikita Meidy no es una figura extranjera en el mundo del entretenimiento en el país. Es conocido como un niño cantante de la década de 1990 que se disparó a través de la canción «Kampuang Far In Mato». En 2018, Chikita se casó oficialmente con Indra Adhitya en una recepción en el Hotel Bidakara, South Yakarta. Desde el matrimonio, los dos han sido bendecidos con un niño.

Sin embargo, el cañador doméstico que ha estado funcionando durante siete años está ahora en el borde. Chikita registró oficialmente una demanda de divorcio contra Indra al Tribunal Religioso el 3 de julio de 2025. El proceso legal continúa, mientras que el público está esperando el final de la historia del hogar del ex pequeño cantante que alguna vez fue un ídolo infantil.