Media toneladas de metanfetamina rodadas por la Policía Regional de Metro, 7 narcotraficantes amenazaron con morir

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya Desmantelado con éxito el sindicato drogas Distribución de clases sabu En una cantidad fantástica, que es de 516 kilogramos o medio toneladas.

En esta operación, siete sospechosos fueron arrestados, que constan de dos bandar Grandes y cinco correos. Los dos distribuidores con las iniciales SA (33) y Z (50), mientras que otros cinco actores son DE (30), AW (35), ADR (30), DM (34) y MM (27) que actúan como correos y vendedores.

«Este sospechoso existe como comerciante, dos personas como comerciante. Entonces cinco personas son correos», dijo el director del comisionado de investigación de narcóticos de la policía de Metro Jaya, Ahmad David, el viernes de 1525.

David explicó que la metanfetamina de Half -ton valía alrededor de Rp516 mil millones y se estimó que podía dañar la mentalidad, la física y la salud de hasta 2.6 millones de residentes de Yakarta si circulan en el mercado.

Esta revelación, dijo, fue una forma de compromiso de la policía de Yakarta para dirigir el programa Astacita del presidente para proteger a la generación más joven hacia la visión de Indonesia EMAS 2045.

«Procesaremos el TPPU (lavado de dinero). Permitimos a los perpetradores, exploramos todas sus transacciones. De modo que el efecto de las espinillas es más pronunciado», dijo David.

El caso se reveló gracias a la información pública en julio de 2025 sobre el Syndicate de Narcóticos de ICE Narcóticos, un extranjero que fue arrestado en 2004. El 10 de julio de 2025, SA, DE, y AW fue arrestado en una casa alquilada en el área de West Yakarta. La policía confiscó 11 kilogramos de metanfetamina en el envasado de té chino.

Luego, el 31 de julio de 2025, AD, DM y MM fueron arrestados en South Tangerang y South Yakarta, con evidencia de 35 kilogramos de metanfetamina en el envasado de té chino. Luego, en agosto de 2025, Z fue arrestado en la ciudad de Bekasi mientras transportaba 1.22 kilogramos de metanfetamina. De Z, la policía allanó la ubicación de almacenamiento que ocultó 470 kilogramos de metanfetamina.

Todos los sospechosos fueron acusados bajo el Artículo 114 Párrafo 2 y/o Artículo 112 Párrafo 2 de la ley Número de 35 años 2009 sobre narcóticos, con la amenaza de pena capital, vida de por vida o una prisión máxima de 20 años.