Media Res contrata a Dave Binegar y Kristen Kuroski en funciones de vicepresidente sénior (EXCLUSIVO)

Resolución de medios ha contratado a Dave Binegar y Kristen Kuroski como vicepresidentes senior, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Binegar se desempeñará como vicepresidente senior de desarrollo de guiones de la productora, mientras que Kuroski será el vicepresidente senior de asuntos comerciales y legales.

Binegar reportará al presidente de desarrollo de guiones de Media Res, Lindsey Springer, y será responsable de supervisar la producción y el desarrollo en todo el portafolio de Media Res. Kuroski negociará acuerdos para las producciones con guión de Media Res y reportará a Sandra Dewey, directora de operaciones.

«Dave es una incorporación fantástica a nuestro equipo en crecimiento», dijo Springer. «Su ojo creativo, combinado con una amplia trayectoria en el desarrollo de contenido guionado de alta calidad, será fundamental para nuestro éxito a medida que ampliamos nuestra lista y trabajamos con nuevos socios».

«Kristen llegó a nosotros con una sólida reputación de excelencia en la ejecución, negociación exitosa y el máximo profesionalismo. Ella es la persona adecuada para este emocionante momento de crecimiento estratégico para Media Res, y no podríamos estar más encantados de que se una a nuestro talentoso equipo», dijo Dewey.

Binegar fue recientemente director de televisión de Jax Media, donde supervisó su programa de desarrollo y fue productor ejecutivo de la comedia de Channel 4 «Everyone Else Burns». Antes de eso, pasó casi 10 años en Showtime, donde trabajó en programas como “Yellowjackets”, “Your Honor”, ​​“Dexter: New Blood” y “Fellow Travelers”.

Kuroski fue anteriormente vicepresidenta senior de negocios de televisión y asuntos legales de MRC, donde contribuyó a trabajar en programas como “Ozark”, “The Terminal List” y “Poker Face”. También ocupó cargos en Fremantle y Sony Pictures Television.