Media Capital Technologies lanza una nueva compañía de distribución, fila k

Tecnologías de capital de mediosUna compañía de inversión de entretenimiento, ha lanzado Row K Entertainment, un nuevo sello de distribución teatral de los Estados Unidos. La nueva compañía dice que se centrará en distribuir películas de lanzamiento amplio y basado en estrellas de prestigiosos directores que tienen un atractivo global.

La fila K también se ha alistado Megan Colliganex presidente de IMAX Entertainment y presidente de marketing y distribución mundial en Paramount Pictures, para servir como su presidente. Ella trae una lista envidiable de relaciones con el talento. La fila K tendrá su sede en West Hollywood y completará su equipo ejecutivo completo en los próximos meses. Hará su debut en el 50º Festival Internacional de Cine de Toronto, donde estará en la búsqueda de películas para adquirir y lanzarse en América del Norte. La compañía espera distribuir hasta 10 películas anualmente, con planes de ampliar en los próximos años.

MCT está respaldado por una variedad de inversores institucionales, incluido Massmutual, que adquirió un interés en la compañía en 2021. Christopher Woodrow y Raj Singh sirven como directores de MCT y fila K.

«Christopher y Raj comparten una mentalidad de que hay una forma más eficiente de construir un estudio moderno. La fila K está construida para un mundo donde la creación, el consumo y la conexión ocurren simultáneamente en todos los canales», dijo Colligan en un comunicado. «Estamos energizados por la oportunidad de servir películas, cineastas y audiencias de una manera nueva mientras nos enfocamos especialmente en la experiencia teatral».

La fila K se centrará principalmente en lanzamientos teatrales amplios, al tiempo que emplea una variedad de estrategias de distribución a medida sobre el título por título. Adquirirá películas terminadas, así como finanzas y producirá su propia pizarra. El nombre, Row K, es una referencia a la mejor fila para ver una película dentro de un teatro.

«Hay una demanda desatendida en el mercado de distribución para el contenido comercial de alta calidad respaldado por una estrategia de marketing eficiente y específica. Entre los niveles presupuestarios de la tienda de campaña de los principales estudios y el alcance limitado de los jugadores boutique, la fila K fue construida para llenar este vacío», dijo Woodrow y Singh en una declaración. «El equipo de gestión experimentado de MCT trae décadas de experiencia en financiamiento y una red de la industria sólida, dando a la fila K los recursos y la flexibilidad para entregar a escala. Igualmente importante, es un modelo construido con artistas en mente: ofrecer transparencia, alineación creativa y valor a largo plazo tanto para los cineastas como para los audiencias. Estamos con la bienvenida a Meangan para liderar esta visión y el crecimiento de Row K». «.

CAA Media Finance, que ayudó a presentar la idea de la fila K, sirve como socio asesor de la empresa. MCT y la fila K están representados por CAA.

MCT ha sido el principal socio de cofinanciación de la pizarra de Lionsgate desde 2023 y ha invertido en más de 20 películas con el estudio, incluyendo «Saw X», «El mejor concurso de Navidad», «Riesgo de vuelo» y el «Ballerina» «John Wick». Los próximos títulos incluyen «The Long Walk», «Good Fortune» y «The Housmaid». En marzo, MCT se asoció con el cineasta Eli Roth para lanzar la sección de terror, una compañía de medios centrada en construir una biblioteca de películas de terror. El «Ice Cream Man» de Roth está programado para un amplio lanzamiento teatral en 2026.