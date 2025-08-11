Mecole Hardman de los Packers probablemente buscó la oportunidad de la lista

Siempre iba a ser un tiro largo para ganar un lugar en el Empacadores‘lista final esta temporada, pero para veteranos Mecole duro–Un tres veces campeón del Super Bowl con el campamento de entrenamiento de Chiefs no ha desarrollado la forma en que esperaba. Eso significa que su oferta de lanzamiento largo ahora se está aguantando por un hilo.

Hardman sabe que tendrá que tener un impacto en los equipos especiales para tener una oportunidad realista en la lista. Se le dio esa oportunidad el sábado por la noche contra los Jets, pero dos de sus devoluciones de despeje arrojaron resultados desastrosos.

Mecole Hardman tomó 2 decisiones muy malas

En un intento de regreso, a mediados del segundo cuarto, Hardman cometió el pecado cardenal de encabezar un despeje dentro de la línea de 10 yardas. Lo tomó en el 5, de hecho, y fue dejado de inmediato. Eso respaldó a los Packers contra su propia línea de gol, y tres jugadas más tarde, los Jets anotaron un touchdown en un saco y un balón suelto mi Malik Willis.

En el siguiente intento de regreso de despeje, Hardman dejó que la pelota rebotara, luego intentó recogerla y hacer una jugada. Pero no pudo conseguirlo limpio y buscó la pelota.

Entrenador de equipos especiales de los Packers: «Ha hecho un muy buen trabajo»

El entrenador de equipos especiales Rich Bisaccia habló sobre Hardman, a través de Packersnews.com:

«Lo decepcionante fue el lugar en el que estaba dentro de los 10, en la práctica, ha hecho un muy buen trabajo con él. Ha ayudado a nuestros jóvenes a hacer una falsificación lejos de la captura, o estar en condiciones de bloquear, o dejarlo ir a la zona final. Así que espero que solo esté tratando de hacer una jugada demasiado grande, pero realmente la mejor decisión, la mejor decisión.

«Así que espero que responda de la manera correcta y regrese y tenga una buena semana».

Los empacadores tienen profundidad en WR

Tomará unas semanas significativamente buenas, realmente, para que Hardman tenga una oportunidad en la lista. Como uno Lectura de titular: «El debut de Nightmare de Mecole Hardman pone a los Packers futuro en serias dudas».

Eso no es un tramo. Pero el equipo tiene algunas preocupaciones de lesiones en la lista, sobre todo con el receptor estrella Jayden Reed¿Quién estaba en una bota para caminar después del juego con una lesión en el pie y quién era algo cauteloso al proporcionar una actualización sobre cuán grave es la lesión?

«No quiero estar equivocado sobre nada, así que realmente no puedo decir», dijo Reed cuando se le preguntó sobre la gravedad del problema.

Aún así, los Packers tienen algo de profundidad, con Matthew Golden, Reed, Romeo Doubs, Dontayvion Wicks y Savion Williams probablemente se bloqueen para la lista. Malik Heath ha sido una reserva profunda confiable en los últimos años.

Con Christian Watson en la lista de cachorros, los Packers podrían ingresar a la temporada con cinco o seis receptores, probablemente dejando a Hardman en el frío.