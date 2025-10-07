Meaghan Martin dirigirá el thriller erótico Banderas rojas y se rodará en Portugal

Meaghan Martin (“Camp Rock”, Mean Girls 2”) encabeza el elenco de “Red Flags”, un thriller erótico de cómic oscuro que ahora se produce en la costa del Algarve en Portugal.

La coproducción entre el Reino Unido y Portugal marca el primer largometraje del guionista y director Bradley Porter, basada en una historia desarrollada por Martin.

“Red Flags” sigue a una ex actriz infantil cuyo marido desaparece durante sus vacaciones en Europa, lo que desencadena lo que la sinopsis describe como un “viaje voraz de autodescubrimiento impulsado por un apetito insaciable de sexo, violencia y pastis de nata”.

Junto a Martin, el reparto incluye a Bert Seymour (“Bridgerton”), Anatole Taubman (“Quantum of Sole”), Freddie Dennis (“Queen Charlotte”), Ana Javakhishvili (“And then We Danced”), Jérémie Galiana (“Paul & Paulette Take a Bath”), Ana Cristina de Oliveira (“O Clube”), Gabriel Antunes (“Hey Joe”) y Roxane Mesquida (“¡A mi hermana!”).

«Estoy eternamente en deuda con mi elenco y equipo que nos están ayudando a hacer realidad esta historia que Meaghan y yo hemos desarrollado», dijo Porter. «Pero, sobre todo, estoy agradecido a la gente de Quarteira, un lugar que amo profundamente, por abrirnos sus brazos metafóricos y permitirnos entrar en su comunidad para hacer cosas realmente perversas».

Martin añadió: «Lo que me atrajo de ‘Red Flags’ es cómo toma una historia de relación íntima, casi claustrofóbica, y la lleva a un territorio inquietante y peligroso».

Meaghan Martin en ‘Banderas rojas’ © Redflag Película y fotografía: Staffan Tranæus

La película está producida por Thomas McDonald para Tedium Entertainment, con sede en Londres, y coproducida por Staffan Tranaeus de SouthWest Productions en Portugal. Actualmente está disponible para agencias de ventas.

«Quiero hacer películas que desafíen las estructuras de desigualdad en la sociedad de una manera entretenida y dirigida por el público», dijo McDonald. «Meaghan y Bradley han creado una historia verdaderamente única que deconstruye la infantilización de la industria de los medios y el desafío de una mujer a esta estructura para recuperar su sentido de sí misma y de su edad adulta en sus propios términos. No puedo esperar para traer esta emocionante historia y la increíble actuación de Meaghan al mundo».

Murugan Thiruchelvam y Vikram Gudi de Rhyza también apoyan el proyecto como productores ejecutivos.

«Estamos encantados de apoyar ‘Red Flags’ y su audaz visión creativa: exactamente el tipo de narración atrevida y distintiva que queremos defender», dijeron.

Otros productores ejecutivos del proyecto incluyen a Paul Ginns en representación de Realis, Paul Hillier en representación de Blush Films, Bernadette Flynn y Riccardo Servini.