MEA insta a los indios a diferir los viajes a Nepal, Asesor de emisión







El Ministerio de Asuntos Externos (MEA) El miércoles emitió un aviso de viaje para los ciudadanos indios en vista de la situación prevaleciente en Nepal. En su declaración, el MEA instó a los indios a evitar viajes no esenciales a Nepal hasta que la situación se estabilice. Se ha aconsejado a los que ya en el país permanecen en el interior, evitan salir a las calles y seguir todos los avisos de seguridad locales emitidos por las autoridades nepalesas y la Embajada de la India en Katmandú.

El ministerio también compartió números de contacto de emergencia para asistencia. Se puede llegar a la Embajada de la India en Katmandú en estos números de contacto: +977-980 860 2881 (también disponible en WhatsApp) y +977-981 032 6134 (también disponible en WhatsApp). «Se recomienda a los ciudadanos indios actualmente en Nepal que se refugiaran en sus lugares de residencia actuales, eviten salir a las calles y ejercer toda precaución», dijo el comunicado de MEA.

Mientras tanto, el gobierno celebró una reunión del Comité de gabinete Discutir los desarrollos en Nepal. La reunión se celebró después del regreso del primer ministro Narendra Modi de su encuesta aérea de áreas afectadas por las inundaciones de Punjab y Himachal Pradesh. El primer ministro Modi dijo en una publicación sobre X que la violencia en Nepal es desgarrador y está angustiado porque muchos jóvenes han perdido la vida. Dijo que la estabilidad, la paz y la prosperidad de Nepal son de suma importancia para la India e instó a «hermanos y hermanas en Nepal a apoyar la paz».

«A mi regreso de Himachal Pradesh y Punjab hoy, una reunión del Comité de Seguridad del Gabinete discutió los desarrollos en Nepal. La violencia en Nepal es desgarrador. Estoy angustiado que muchos jóvenes han perdido sus vidas. La estabilidad, la paz y la prosperidad de Nepal son de utilidad de UTIS para nosotros. Afronté con humildad a todos mis hermanos y sisters en Nepal a la paz,» PM Modi. «PM.» PM Modi. «PM.» PM.

Hay disturbios en Nepal después de las protestas antigubernamentales y Primer ministro de Nepal KP Sharma Oli ha renunciado. En los últimos dos días, las manifestaciones de la Generación Z se han intensificado bruscamente, lo que resulta en al menos 19 muertes y más de 500 lesiones en enfrentamientos alrededor del Parlamento Federal y otras partes de Katmandú. Los manifestantes incendiaron varios edificios gubernamentales, incluido el Parlamento.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





