MEA critica a Pakistán por albergar grupos terroristas y culpa a sus vecinos







la india Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) criticó duramente el viernes a Pakistán por seguir albergando a organizaciones terroristas y patrocinando el terrorismo transfronterizo.

En una conferencia de prensa en Nueva Delhi, el portavoz de MEA, Randhir Jaiswal, dijo que India está siguiendo de cerca las tensiones actuales entre Afganistán y Pakistán. «Está claro que Pakistán alberga organizaciones terroristas y patrocina actividades terroristas. Es una vieja práctica de Pakistán culpar a sus vecinos por sus propios fracasos internos», dijo Jaiswal.

Añadió que la frustración de Pakistán se debe a que Afganistán ejerce soberanía sobre sus propios territorios. “India sigue plenamente comprometida con la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Afganistán”, dijo.

Sobre la presencia de la India en Kabul, Jaiswal informó que la Misión Técnica India, operativa desde junio de 2022, pronto se convertirá en una embajada de pleno derecho. «La transición se producirá en los próximos días», afirmó.

En respuesta a una pregunta sobre las recientes sanciones del Reino Unido a Nayara Energy, Jaiswal reiteró que India no reconoce sanciones unilaterales. «La seguridad energética es una responsabilidad primordial para la India para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos», afirmó, y agregó que las empresas indias obtienen energía a nivel mundial teniendo en cuenta las condiciones del mercado.

«No debería haber dobles raseros, especialmente en lo que respecta al comercio de energía», subrayó.

Sobre una consulta sobre una supuesta conversación entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y el primer ministro Narendra Modi sobre las importaciones de petróleo, Jaiswal aclaró que “no tenía conocimiento de ninguna conversación de este tipo entre los dos líderes ayer”.

También señaló que la actual administración estadounidense ha expresado interés en fortalecer la cooperación energética con la India. «Durante muchos años, India ha buscado ampliar su adquisición de energía, lo que ha progresado constantemente en la última década», dijo Jaiswal.

Destacó que la India política de importación de petróleo se guía por el objetivo de proteger los intereses de los consumidores en medio de la volatilidad global. «Garantizar precios estables de la energía y suministros seguros ha sido el núcleo de nuestra política energética. Esto incluye ampliar y diversificar las fuentes de energía para adaptarse a las condiciones del mercado», añadió.

La semana pasada, India anunció el ascenso de la misión técnica en Kabul al estatus de embajada.

El anuncio fue hecho por el Ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, tras sus amplias conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi.

India había retirado a sus funcionarios de su embajada en Kabul después de la talibanes tomó el poder en agosto de 2021. En junio de 2022, la India restableció su presencia diplomática en la capital afgana mediante el despliegue del equipo técnico.





