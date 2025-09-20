Mea advierte a los ciudadanos indios sobre ofertas de trabajo falsas en Irán







El Ministerio de Asuntos Externos emitió un aviso después de que se informaron varios casos de ofertas de empleo falsas a indios secuestradores en Irán. Mea advirtió a los ciudadanos que no caigan en tales trampas y ejerceran «vigilancia más estricta».

«Ha habido una serie de casos recientes que involucran a ciudadanos indios que han sido atraídos a viajar a Irán por falsas promesas de empleo, o con garantías de que se enviarían más a los terceros países para el empleo. Al llegar a Irán, estos ciudadanos indios han sido secuestrados por pandillas y ransoms penales.

«En este contexto, se advierte encarecidamente a todos los ciudadanos indios para ejercer la más estricta vigilancia con respecto a tales promesas u ofertas de empleo. En particular, se puede observar que el Gobierno de Irán permite la entrada sin visa a los indios solo para fines turísticos. Cualquier agente prometedor de la entrada sin visa en Irán para empleo u otros fines puede estar en connivencia con pandillas criminales. Por lo tanto, se aconseja a los ciudadanos indios que no caigan presas de tales ofertas «, advirtió aún más.

