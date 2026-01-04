MEA aconseja a los indios que eviten viajes no esenciales a Venezuela después de los ataques de Estados Unidos







El Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) recomendó el sábado a los ciudadanos indios que eviten todos los viajes no esenciales a Venezuela en medio de la situación que se desarrolla en la nación sudamericana. También instó a los indios que se encuentran actualmente en Venezuela a extremar las precauciones, permanecer en contacto con la Embajada de la India en Caracas y compartir un número de línea de ayuda de emergencia para obtener asistencia.

«En vista de los recientes acontecimientos en Venezuela, se recomienda encarecidamente a los ciudadanos indios que eviten todos los viajes no esenciales a Venezuela. Se recomienda a todos los indios que se encuentren en Venezuela por cualquier motivo que tengan extrema precaución, restrinjan sus movimientos y permanezcan en contacto con la Embajada de la India en Caracas a través de su correo electrónico: cons.caracas@mea.gov.in o el número de teléfono de emergencia +58-412-9584288 (también para llamadas de WhatsApp)», dijo MEA en un comunicado.

El aviso se produce después de que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas y sacados del país en avión en una operación conjunta en la que participaron agencias de inteligencia y fuerzas del orden estadounidenses, lo que generó mayores tensiones e incertidumbre.

Anteriormente, Donald Trump dijo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, que fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense, fueron acusados ​​de presuntas «conspiraciones de narcotráfico y narcoterrorismo» en el Distrito Sur de Nueva York, y serán juzgados. Dijo que las fuerzas estadounidenses, en colaboración con las fuerzas del orden, capturaron a Maduro y su esposa en una operación nocturna.

Durante una conferencia de prensa en FloridaTrump dijo: «Ninguna nación en el mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró ayer o, francamente, en tan solo un corto período de tiempo. Todas las capacidades militares venezolanas quedaron impotentes cuando los hombres y mujeres de nuestro ejército, trabajando con las fuerzas del orden estadounidenses, capturaron con éxito a Maduro en la oscuridad de la noche».

«Estaba oscuro y era mortal, pero fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan la justicia estadounidense. Maduro y Flores han sido acusados ​​en el Distrito Sur de Nueva York», dijo.

Según una acusación no sellada compartida por la fiscal general Pamela Bondi sobre X, Maduro y Flores enfrentan múltiples cargos de acusaciones legales relacionados con «conspiraciones de narcotráfico y narcoterrorismo». La captura de Maduro se produce en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

