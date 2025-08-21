Me sorprendió que fuera tan valiente porque no mentí

VIVA – Después de que los resultados de la prueba de ADN de su hija, que tuvo las iniciales, CA salió el miércoles por la tarde ayer. Lisa Mariana afirmó haber sido conmocionado por los resultados que decían Ridwan Kamil.

Él mismo afirmó ser muy ruidoso y vocal durante las últimas pocas veces porque estaba seguro de que el 100 por ciento de su hija era el hijo biológico de Ridwan Kamil.

«(Mi sentimiento) no se puede explicar usando palabras. Muy conmocionado porque ya estoy seguro y que no miento así», dijo cuando aparecí como una estrella invitada en una charla guiada por Dewi Perssik, Rian Ibram, Nassar y Caren Delano, el jueves 21 de agosto, 2025.

Mientras tanto, Lisa admitió que estaba en la fase de depresión de esta polémica. Incluso las mujeres que han trabajado como modelo de revista para adultos se han rendido si su hija no es reconocida como la niña biológica de Ridwan Kamil.

«En realidad ya estoy en la fase de depresión, sí. No es reconocido, está bien, puedo luchar», dijo.

Durante el evento, Lisa Mariana también recibió consejos de Nassar, Dewi Perssik, Caren Delano y Rian Ibram. Quieren terminar este problema.

«Es mejor reconocer quién sabe que hay una salida, así que es mejor. Ya sis», dijo Nassar

«El Sr. RK es bueno», dijo Dewi Perssik.

«Eso es lo que he considerado», dijo Lisa Mariana.

«Pido disculpas sobre la base, ya están casados», continuó Dewi Perssik.

«Si me disculpo con la Sra. Love, quiero», dijo Lisa Mariana.

«A la Sra. Cinta, a sus hijos, a su familia», aconsejó Dewi Perssik

«Para el Sr. RK también», dijo Caren Delano

«Encuentra uno bueno. Para los niños, ¿verdad?» Conectar nassar

«Disculparse no nos hace humillados, humildes. Sí, quién sabe a partir de ahí muchos espectáculos, muchos trabajos», dijo Dewi Perssik.