‘Me sonaba loco’

Ted Sarandos es co-CEO de NetflixLa compañía de transmisión de suscripción premium más grande en el planeta, con una capitalización de mercado actual de más de $ 500 mil millones.

Pero hace más de dos décadas, antes de los amanecer de la transmisión de video, Sarandos era más que un poco escéptico cuando se reunió por primera vez con Reed Hastings y escuchó la visión del cofundador de Netflix sobre el entretenimiento en el hogar que cambian a la entrega de Internet.

«Honestamente, me sonó loco», dijo Sarandos, quien compartió sus primeros recuerdos de Netflix y más sobre el último episodio del Podcast «Aspire with Emma Grede».

Era octubre de 1999 cuando Sarandos y Hastings se conocieron por primera vez, y Sarandos, quien entonces era ejecutivo en la cadena de videos West Coast Video, estaba entrevistando para un trabajo en Netflix para adquirir DVD para el servicio disco-by-mail.

«Reid dijo que todo el entretenimiento entrará en la casa en Internet», dijo Sarandos. «Ahora, en este momento, ningún entretenimiento entró en la casa en Internet. Era demasiado lento y demasiado caro». Después de que Sarandos retrocedió la idea, Hastings dijo: «No. De hecho, si crees que todavía obtendrás tu entretenimiento en el cable, no solo no debes tomar este trabajo, no compre mis acciones cuando yo haga público».

«Así que puso esto», continuó Sarandos. «Ni siquiera estaba seguro de haberle creído, para ser honesto contigo. Pero pensé que este tipo, este es el tipo de persona que cambia el mundo en alguna dimensión».

Sarandos, por supuesto, aceptó la oferta de trabajo y comenzó en 2000 como vicepresidente de productos y directores de operaciones de contenido. Había llamado la atención de Hastings después de que el jefe de Netflix se enteró de que en el video de West Coast, Sarandos había reducido los acuerdos de intercambio de ingresos con Warner Bros. y Sony. «Reid lo leyó y él dijo: ‘Necesito ese trato'».

«Estábamos comprando películas, por cierto, en DVD desde Walmart cuando me uní a la compañía por primera vez», dijo Sarandos. «La gente iría a Best Buy and Buy Inventory. Así que mi objetivo cuando entré, fue para obtener directamente [deals] con los estudios «.

Después de que Netflix lanzó la transmisión en 2007, Sarandos señaló: «Una cosa que no teníamos eran nuevas películas. En aquel entonces, las ofertas de televisión de pago bloquearían las películas durante años. Por lo tanto, básicamente no podías licenciar una película que tocara en el teatro para un servicio como Netflix durante 10 años después del teatro. Así que siempre estuvimos constantemente, en cualquier momento un tiempo salvaje, que sucedería de vez en cuando en un tiempo, nos tomaríamos la reunión e intentamos hacer la película e intentamos hacerla».

Sarandos condujo la incursión de Netflix al contenido original, que incluía la serie «House of Cards», una camioneta de «Desarrollo arrestado» y «Orange Is the New Black». Recordó cómo ganó el acuerdo de $ 100 millones con los productores de la adaptación estadounidense de «House of Cards», a la que Kevin Spacey y Robin Wright se unieron junto con David Fincher en el primer programa de televisión del director. «Hay mil razones para decir que no … ¿Cuál es el único camino a sí? Les di un pedido de dos estaciones sin notas. Le prometimos ninguna interferencia creativa», recordó Sarandos. «Eso fue grande en ese momento. Sería muy raro incluso ir directamente a la serie, y mucho menos, ya sabes, una camioneta de dos temporada».

Sarandos dijo que Netflix utiliza la «intuición informada de datos» en las decisiones de luz verde. «Tenemos que tener mucho cuidado de no buscar los datos para confirmar nuestra intuición, pero solo decir en realidad lo contrario», dijo. «Sabes, es una de nuestras cosas de cultura central en Netflix, esta agricultura para la disidencia».

Cuando se sumergió en Hollywood, Sarandos dijo que llegó a comprender «que este es realmente un negocio de confianza. Sabes, la gente no quiere hacer una mala llamada en su reloj. Por lo tanto, cuanto más los conozca, mejor. Y así es un negocio en gran medida».

Netflix en 2020 Sarandos elevados para ser co-CEO junto a Hastings. Al principio, Hastings le había dicho: «Voy a construir una compañía que estará a la altura después de mí», lo que indica que Hastings tenía sucesión planeando en su mente durante años. «Me trajo como co-CEO, que es inaudito para un fundador», dijo Sarandos.

En 2023, Hasting renunció como co-CEO y la compañía nombró al entonces COO Greg Peters al rol, emparejada con Sarandos. «No creo que el modelo co-CEO sea para todos», dijo Sarandos. «Pero para nuestro negocio, funciona muy bien. Y Greg y yo tenemos esta relación similar a lo que Reid y yo tuvimos, ya que nuestro enfoque está en nuestra profunda experiencia».

En estos días, dijo Sarandos, habla con Hastings, quien se desempeña como presidente de Netflix, «todo el tiempo»: «Es una gran red de seguridad [to be able to say]Oye, estamos pensando en esto. ¿Qué piensas de esto? «

En el podcast, Grede, quien es el socio fundador y director de productos de Skims de Kim Kardadhian, le preguntó a Sarandos una pregunta cargada: ¿Netflix ha guardado Hollywood o lo arruinó?

Sarandos respondió con una «respuesta egoísta. Creo que está salvando [the entertainment industry]. Mucha gente se envuelve en la idea de cómo solían ser las cosas. Y hay algo en eso. Hay algo genial en lo que me inspiró a hacer lo que estoy haciendo ahora [which] Es eso que vi cuando era joven. Entonces, para mí, es como, sí, si a la gente ahora le gustaría quedarse en casa y ver películas el viernes por la noche en lugar de ir al teatro, conozcamos al cliente donde están y hagamos grandes películas para ellos «. Según Sarandos, cuando la gente dice que Netflix ha «arruinado» a Hollywood, están hablando «muy estrechamente» sobre su cine local cerrando.

Sobre el impacto de AI en el entretenimiento, Sarandos reiteró los comentarios que ha hecho anteriormente, que es que la tecnología debería servir para mejorar el proceso creativo. «La IA no está reemplazando a los narradores de historias, está creando herramientas que les permiten contar historias que nunca antes podrían», dijo. «Es la creación de herramientas para los cineastas que los capacitan para contar qué historias nunca antes podían contar». Sarandos agregó: «¿Es un buen negocio hacer una película de $ 300 millones o $ 400 millones si el modelo de monetización no se mueve más rápido? Y estas herramientas pueden hacer algo muy similar a un precio más controlable».

Al equilibrar los lados de tecnología y entretenimiento de Netflix, Sarandos dijo: «Sabía desde el principio que no podíamos simplemente atascarse las dos culturas, y Reid lo reconoció de inmediato. Un día memorable en la historia de Netflix, quería a todos en Los Gatos [at its headquarters] Para experimentar lo que sucede en Los Ángeles, así que derribé a todo el equipo, recorrimos el estudio de Warner Bros. y alquilé la improvisación. Le pedí a Naomi Odenkirk, a la esposa de Bob Odenkirk, que era un booker de talentos, que alineara a 10 grandes comediantes «, que incluía a Zach Galifianakis, Sarah Silverman y Patton Oswalt.» Dio esa impresión que la gente habló sobre un año después «, según Sarandos.

Cuando era adolescente, dijo Sarandos, había querido ser periodista. Pero un día, cuando estaba compilando sus clips, «Me di cuenta de que no era un muy buen escritor y nadie me lo dijo», dijo. Pero también le encantaban las películas, y en ese momento estaba trabajando a tiempo parcial en una tienda de alquiler de video, que resultó ser la plataforma de lanzamiento para su carrera.

Cuando crecía en Phoenix, dijo Sarandos, era «caótico en mi casa todo el tiempo», con sus padres haber tenido cuatro hijos en sus 20 años. Por ejemplo, dijo, los niños no tenían una hora de acostarse. La televisión, por el contrario, tenía una estructura: «‘Happy Days’ estaba en las 7 en punto y el canal tres todos los martes por la noche».

Sarandos también compartió que se quedaría tarde con su madre y vería «The Tonight Show protagonizada por Johnny Carson». «Y ella siempre hablaba de las celebridades de primer nombre. No era Carson. Era Johnny. ‘Oh, ¿puedes creer a Johnny anoche?'»

Sarandos dijo: «Siempre pensé que éramos pobres. Y resulta que mi madre estaba muy mal con dinero … mi papá ganó dinero y ella simplemente lo voló … es posible que no tengamos la electricidad y el gas al mismo tiempo. Podríamos ser desalojados de la casa, pero tuvimos una VCR antes de que nadie lo hiciera, como ese tipo de cosas».

Cuando tenía 10 años, los padres de Sarandos fueron a Las Vegas para el fin de semana del Día del Trabajo, y lo dejaron solo para ver el Teletón Jerry Lewis beneficiando a la Asociación de Distrofia Muscular cuando transmitió en vivo desde un hotel en el Strip. «Te pones en línea y vuelves durante 24 horas. Diez años solo en Las Vegas yendo a esta cosa», dijo Sarandos, que tiene 61 años. «Ahora, por eso, vi a Johnny Carson, vi a George Burns, vi a todas estas personas que tuvieron una influencia tan enorme en mi vida y lo que quise hacer, y eso construyó mi pasión por el entretenimiento de tantos maneras. Debido a que mis padres tenían una enorme influencia, que me di cuenta de que me costaba. De lo contrario, alguna vez tuvo la oportunidad de ver y saber «.

El podcast «Aspire» de Grede se produce y distribuye en asociación con Audacy. Además de SKIMS, es CEO y cofundadora de la marca Good American Apparel de Khloe Kardashian. El emprendedor británico también es la primera mujer negra en servir como inversionista en el «tanque de tiburones».