Me duele el alma, me cuesta recuperarme.

VIVA – Final Copa Africana de Naciones Lo que debería haber sido una etapa final hacia la gloria en realidad dejó profundas heridas en Brahim Díaz. Bintang selección marroquí El delantero admitió abiertamente que su estado mental se vio afectado tras fallar un penalti crucial que podría haber cambiado el resultado del partido contra Senegal.

Este momento ocurrió al final del partido final que estuvo acalorado y lleno de polémica. Marruecos está 0-1 detrás selección de senegal en un partido marcado por violentas protestas, lo que provocó un retraso de 20 minutos en el partido.

Se creía que el jugador del Real Madrid sería el lanzador del penalti para Marruecos en los últimos minutos de la segunda parte cuando el marcador aún estaba 0-0. Sin embargo, en lugar de ser un salvador, la ejecución de Panenka fue demasiado débil y fue fácilmente salvada por el portero senegalés, Edouard Mendy. Esa oportunidad de oro se perdió.

Después de eso, la situación en el campo se volvió cada vez más tensa. Senegal marcó un gol a través de Abdoulaye Seck en el tiempo añadido de la segunda parte, pero el árbitro Jean-Jacques Ndala anuló el gol debido a una falta disputada en el proceso del gol. Esta decisión provocó la ira del campo senegalés.

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, se mostró muy decepcionado con la decisión del árbitro de sancionar el penalti. Antes de ejecutar el penalti pidió a sus jugadores que abandonaran el campo a modo de protesta.

Esta acción provocó que el partido se retrasara bastante tiempo, alrededor de 20 minutos. Afortunado Sadio Mané capaz de persuadir a sus compañeros para que volvieran al partido, el partido finalmente continuó en la prórroga.

En la prórroga, Pape Gueye de Senegal anotó el gol de la victoria que aseguró que los Teranga Lions emergieran como campeones de la Copa Africana de Naciones. El gol acabó con las esperanzas de Marruecos y cerró una noche amarga para Díaz.

El día después de la dramática final, Brahim Díaz entregó una emotiva declaración a través de su cuenta personal de Instagram. No buscó justificación para su fracaso. En cambio, se atribuyó toda la responsabilidad a sí mismo.

«Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me dieron, cada mensaje, cada apoyo que me hizo sentir no solo», escribió Díaz.

El jugador de 26 años insistió en que había luchado con todo su corazón durante todo el torneo, pero admitió que en el momento más importante había fallado en sus deberes.