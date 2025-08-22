Me doy cuenta de que hay un acompañamiento extranjero que no es como Indonesia para elevarse

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Dijo que había partidos extranjeros a las que no les gustaba ver a Indonesia un país mejor. También enfatizó que Indonesia se elevaría.

Leer también: Prabowo mencionó que la fiesta llamada ‘Prabowo solo puede ser un discurso’: ¡esto lo probamos!



Prabowo transmitió esto cuando dio instrucciones a maestros y directores de las escuelas populares en Ji-Expo, Kemayoran, Central Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Inicialmente, Prabowo reveló los resultados del desempeño de su gobierno que había estado funcionando durante aproximadamente 300 días. Él dijo, ya hubo resultados que se vieron por el desempeño de su gobierno.

Leer también: Prabowo se sorprendió al ver al ministro usando un uniforme verde de estilo militar: apuesto, ¡así que todo esto!



«Así que los hermanos además de trabajar en muchos campos y campos hemos comenzado a ver los resultados. Solo hemos trabajado 300 días, pero hemos comenzado a ver los resultados», dijo Prabowo.

Aun así, Prabowo se dio cuenta de que había un puñado Cómplices extranjeros. Según él, no querían ver Indonesia Rose.

Leer también: PRABOWO: La pobreza ocurre porque el líder no es inteligente



«Hay un puñado de personas, hay, creo que son conscientes o inconscientes, se han convertido en cómplices extranjeros», dijo.

«Digo que son conscientes de que son secuaces extranjeros, no les gusta que Indonesia aumente, no les gusta que Indonesia se eleve, digo que no les gustan los que se levantan Indonesia», continuó Prabowo.

Aun así, Prabowo enfatizó que no era un problema. Porque, él cree que Indonesia puede levantarse.

«Pero nos levantaremos con Indonesia. Deja que el perro ladra la caravana continuará», explicó Prabowo.

Prabowo cree que el gobierno está actualmente en el camino correcto. Él cree que Indonesia irá a la resurrección porque es capaz de controlar la riqueza doméstica para la comunidad.

«Por lo tanto, la educación es muy, muy importante. Por lo tanto, a pesar de que hemos presupuestado la educación más grande, ahora debemos mantener el presupuesto para no filtrarse. Si es posible RP100 a las personas», dijo.