Me conmueve la publicación del marido de Jule con su hijo: lo que me hace sentir viva

Jacarta – La vida personal del creador de contenidos de Corea del Sur, Na. veinte De repente se convirtió en el centro de atención del público. Recibió mucho apoyo de los usuarios de las redes sociales tras el tema de la infidelidad de su esposa. Julia Prastini o conocido Navidad.

En medio de la ajetreada aventura con su esposa, Daehoon parece más ocupado cuidando a sus tres hijos menores de edad. Incluso una de sus últimas subidas en Instagram conmovió al público.

En la carga, se ve a Daehoon compartiendo momentos con sus tres hijos. En la primera foto, se ve a Daehoon abrazado por la princesa Jena en una silla.

En otra foto, se ve a Daehoon pasando un rato relajado con sus tres hijos en su cama mientras mira televisión. Incluso su hijo mayor, Junho, fue visto sentado sobre sus hombros, mientras que su hermana menor, Jena, estaba en su regazo.

En otra foto, se ve a Daehoon compartiendo los momentos divertidos de cada uno de sus tres hijos, como Junho, Eunho jugando con burbujas y Jena sentada.

«Eso me hizo sentir vivo», decía la conmovedora leyenda de Daehoon en la carga.

La carga fue inmediatamente comentada por decenas de miles de internautas. No pocos blasfemaron a Jule porque sus acciones afectaban a sus hijos.

«Hay algo loco en Jule, su hijo de 3 años aún es muy pequeño, está descuidado e incluso engaña, está sorprendida», dijo un internauta.

«Las mascotas parecen pensar que sus hijos no cuidan su ropa. Resulta que sólo el padre se ocupa de ellos. El problema es muy diferente si los niños son cuidados por el padre y la madre. La madre debe pensar primero en su hijo y luego en ella misma. Resulta que Juleha sólo quiere cuidar de su hijo y no cuidar de su hijo», dijo otro.

«Jul Jul resulta que no perdió el corazón, simplemente perdió el cerebro también. Un niño tan adorable como este está dispuesto a ser abandonado por las termitas, ¿dónde está tu cerebro Julehaaa?», criticaron los internautas.

Para su información, el asunto de la propia aventura de Jule comenzó hace varias semanas. Inicialmente circularon fotos y videos de una mujer que se parecía a Jule con otro hombre. En varias imágenes, la figura de la mujer aparece sin hijan y parece parecida a la de un hombre. La carga luego se volvió viral e inmediatamente se convirtió en un debate entre los usuarios de las redes sociales.