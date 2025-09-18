Me concentro en la escuela de la gente, no en el viejo caso

Indramayu, Viva – El supuesto caso de corrupción de la asignación de vivienda DPRD de Indramayu en 2022 se estaba calentando nuevamente. La insistencia de que la Oficina del Fiscal de la Alta Java Occidental inmediatamente estableció al sospechoso aún más fuerte, uno de los cuales fue a través de la acción realizada por el movimiento de activista del rescate de dinero del estado (Gapura) frente a la oficina del fiscal de Java Occidental.

El presidente de la puerta de Indramayu, Rudi Lueonadi, enfatizó que su partido no dejaría de exigir la claridad del caso que se estima que costaría los RP16.8 mil millones. ¡Desplácese para obtener más información!

«Le pedimos a la Oficina del Fiscal de Java Occidental que determine inmediatamente al sospechoso. En una audiencia con la Oficina del Fiscal General de Java Occidental, Sri Nurcahyawijaya, se mencionó que ya había 29 personas que fueron examinadas, y prometió en octubre habría una determinación del sospechoso», dijo Rudi.

El caso que arrastró el nombre del ex presidente del DPRD de Indramayu, Syaefudin, que sirvió como vicepresidente de Indramayu, se originó a partir de los hallazgos del movimiento juvenil que atiende al cambio de Indramayu (PPPI). Encontraron irregularidades en proporcionar asignaciones de vivienda para líderes y miembros del DPRD en 2022.

Según PPPI, el presidente del DPRD en ese momento recibió RP40 millones por mes, el vicepresidente de RP35 millones y miembros de RP30 millones. La cantidad total alcanzó RP16.8 mil millones. PPPI evalúa que el presupuesto es contrario al número de regulación gubernamental 18 de 2017 con respecto a los derechos financieros de la DPRD.

La Oficina del Fiscal de Java Occidental ha elevado el estado del caso a la etapa de investigación. El jefe de la Oficina del Fiscal de Java Occidental, Sri Nurcahyawijaya, confirmó que se habían examinado docenas de personas.

«Aproximadamente 29 personas han sido cuestionadas. Se espera que el proceso de investigación se complete de inmediato. Sin embargo, la determinación del sospechoso aún está esperando el desarrollo de los resultados de la investigación», explicó, jueves 18 de septiembre de 2025.

Sin embargo, el centro de atención de los medios estaba en realidad en el regente de Indramayu, Lucky Hakima quien también se les pidió respuestas. Curiosamente, Lucky eligió no ser dejado por las corrientes polémicas. Afirmó que en este momento se centraría más en la agenda educativa, especialmente en el programa escolar de la gente.

«Lo siento, en realidad estamos discutiendo actualmente las escuelas de las personas. Si el asunto que pregunta, no sé exactamente, especialmente lo que sucedió en el año en que todavía era un representante e incluso en ese momento renunciaba», dijo Lucky brevemente.

Mientras tanto, la parte cuyo nombre a menudo se asocia en el caso, a saber, el diputado regente syaefudin, hasta ahora no ha sido cuestionada con éxito.

El caso de Indramayu apareció en medio de un problema ruidoso en el nivel central. El público acaba de sorprenderse por la noticia de las asignaciones de vivienda para los miembros del parlamento indonesio que alcanzó los 50 millones de RP50 por mes. La figura fantástica inmediatamente desencadenó una ola de críticas, porque se consideró no comparable a la condición de las personas que todavía tenían dificultades para comprar arroz o pagar casas alquiladas.