Me acusaron de querer ser dictador, de querer un golpe de estado.

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto reveló que lo habían acusado de querer ser dictador hacer golpe de estado. Sin embargo, Prabowo enfatizó que había prestado juramento desde que se convirtió en soldado. TNI por amor a la Patria.

Así lo transmitió Prabowo en el evento y anuncio de la cosecha. autosuficiencia alimentaria En Karawang, Java Occidental, el miércoles 7 de enero de 2026.

Prabowo inicialmente destacó la enorme riqueza del país, pero la condición de su gente aún vive en la pobreza.

«No puedo aceptar en mi mente y en mi corazón cómo un país como este es próspero pero su riqueza no es disfrutada por la mayoría del pueblo indonesio», dijo Prabowo.

Prabowo también admitió que no podía dejar de pensar que Indonesia todavía dependía de otros países para satisfacer las necesidades alimentarias de su propio pueblo. De hecho, Indonesia es un país con tierras fértiles.

«Especialmente lo que no tiene sentido para mí, cómo puede ser posible un país que es tan grande, un país que ha recibido regalos del Todopoderoso, una tierra vasta, una tierra rica, tierra fértil, pero dependemos de otras naciones para nuestra comida, importamos, importamos, importamos alimentos, no entra en mi corazón, no tiene sentido para mí», dijo.

Prabowo reiteró que no dejó de pensar y vio que todo esto no tenía sentido dadas las condiciones de la riqueza de Indonesia.

«No soy una persona inteligente, no tengo una cátedra, pero puedo ver lo que está bien y lo que no, puedo ver lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Puedo sentir la justicia y la falta de justicia, por eso sigo luchando», dijo Prabowo.

En aquella ocasión, Prabowo reveló entonces que había sido acusado de querer convertirse en dictador e incluso de dar un golpe de estado. De hecho, desde que se convirtió en soldado del TNI, ha jurado proteger la Patria.

«Me acusaron de querer ser un dictador, de querer gobernar, me acusaron de querer un golpe de estado, pero desde joven juré que era un soldado del TNI», dijo.

«El TNI es el ejército popular, el TNI nació del pueblo, cuando luchamos, fuimos alimentados por el pueblo indonesio, cuando declaramos la independencia, cuando declaramos la independencia el 17 de agosto de 1945 no había presupuesto, ni ministerio de finanzas, ni impuestos, ni aduanas, ¿quién apoyó la guerra de independencia? Fue el pueblo indonesio el que alimentó al ejército, fueron los agricultores indonesios, no habríamos sido independientes sin los servicios de nuestros agricultores», concluyó Prabowo.