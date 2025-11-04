McVay de los Rams da las primeras impresiones sobre DB recientemente adquirido

Una de las principales debilidades del Rams de Los Ángeles Al ingresar a la temporada 2025 de la NFL, estaba la sala secundaria, específicamente la posición de esquinero.

Los Rams intentaron adquirir un central de élite, incluido un exjugador. jalen ramseypero no lo hizo. A pesar de no tener un verdadero cornerback número uno en defensa, Los Ángeles tiene uno de los mejores récords de la liga y está empatado en el mejor récord de la NFC.

El equipo tuvo un poco de mala suerte al comienzo de la temporada, ya que el cornerback más experimentado de la plantilla, Ahkello WitherspoonSufrió una fractura de clavícula que le tuvo apartado durante tres meses.

Para ayudar a combatir la falta de un esquinero serio que cubra al receptor principal del equipo contrario, Los Angeles Rams apretaron el gatillo en un intercambio por el ex Titanes de Tennessee esquinero roger McCreary para una selección condicional de quinta ronda de 2026.

McCreary es un joven talento prometedor en el último año de su contrato de novato. En su temporada de novato con los Titans, el nuevo esquinero de los Rams registró 8 desvíos de pase y 84 tacleadas en total. Durante su estancia en Nashville, McCreary registró 17 pases desviados, 3 intercepciones y 253 tacleadas combinadas.

Ahora como contendiente al Super Bowl, McCreary hizo su debut con los Rams, pero solo participó en jugadas de equipos especiales ya que todavía se está acostumbrando a su nuevo equipo.

Los primeros pensamientos de Sean McVay sobre el nuevo defensor

Roger McCreary participó en 11 jugadas en su debut con su nuevo equipo, todas ellas en equipos especiales y no registró ninguna entrada ni ninguna otra estadística.

A los jugadores que son canjeados a mitad de temporada les lleva algo de tiempo acostumbrarse al nuevo esquema defensivo, razón por la cual McCreary no tuvo la oportunidad de jugar en el lado defensivo del balón.

«Me gusta su vibra. Me gusta su enfoque. Me gusta la forma en que llevó a cabo su ritmo de práctica y su rutina para ponerse al día. Es un tipo realmente inteligente», dijo el entrenador en jefe Sean McVay sobre el esquinero. a través del show del entrenador McVay.

“Estaba trabajando en la esquina exterior. [spot]. Él, obviamente, [will] Empezamos a tener la oportunidad de poder tener algo de flexibilidad interior y exterior para nosotros. Pensé que aportó atletismo general, velocidad y urgencia a nuestro juego perimetral en equipos especiales… Me gustó su vibra durante toda la semana. el es realmente inteligente [and] concienzudo. Estamos agradecidos de poder acogerlo a bordo”.

McCreary probablemente hará su debut defensivo con los Rams en el enfrentamiento de la Semana 10 contra los 49ers de San Francisco.

No más incorporaciones a la secundaria

El 2025 NFL La fecha límite para cambios ya pasó oficialmente y los Rams no hicieron ningún movimiento en las últimas horas.

El grupo actual de jugadores en la plantilla de 53 hombres, el equipo de práctica, los reservas lesionados y cualquier fichaje sorpresa será con el que trabajará el coordinador defensivo Chris Shula.

Los Ángeles no estaba vinculado a ningún esquinero antes de la fecha límite, pero los cambios sorpresa siempre suceden de la nada.

Los Rams tienen un récord de 6-2 en una cerrada NFC Oeste, con los San Francisco 49ers y los Halcones Marinos de Seattle ambos con 6 victorias también.

Que Los Ángeles no agregue un verdadero CB1 en la fecha límite puede perjudicar al equipo más adelante en la temporada si las cosas salen mal.