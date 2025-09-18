McKinley Freeman desempaca a Lewis y Toni

​Alerta de spoiler: Este artículo contiene Spoilers de los dos primeros episodios de la temporada 3 de «Duda razonable«Ahora disponible para transmitir en Hulu.

Nadie podría haber preparado a Jax Stewart (Emayatzy Corinealaldi) y su esposo, Lewis (McKinley Freeman), para la montaña rusa emocional provocada por la demanda de un año de Toni (Tristan Cunningham), que está demandando a la pareja por la pérdida de ella y el bebé de Lewis.

La demanda pesa mucho sobre Jax y Lewis, ya que están trabajando activamente para sanar y reconstruir la confianza dentro de su matrimonio después del trauma de su infidelidad y mentiras. Si bien esa amenaza legal fue una sorpresa para la pareja durante el final de la temporada 2, la saga continúa con una propuesta aún más sorprendente que no solo representa una amenaza para la estabilidad de su hogar, sino que también los obliga a enfrentar las consecuencias de sus acciones.

«Razonable Doubt» ha regresado para su tercera temporada en Hulu, y creada por Raamla Mohamed, la nueva temporada sigue a Jax cuando regresa a la sala del tribunal con un nuevo caso después de que la ex estrella infantil Ozzie (Kyle Bary) se encuentra en medio del caso de una persona desaparecida que involucra a su novia.

Mientras tanto, la vida personal de Jax se arroja a la agitación. Las heridas de la infidelidad de Lewis aún están crudas, y ahora la oferta emocionalmente cargada de Toni para poner fin a la dolorosa demanda, si Lewis pasa una noche con ella, obliga a todos a enfrentar sus inseguridades y dolor más profundas.

Jax se opone inmediatamente a su solicitud en el segundo episodio. Por otro lado, Lewis es más receptivo a la propuesta, ya que la ve como una forma de lograr el cierre y, en última instancia, resolver sus problemas legales. Jax envía a Lewis con un formulario de lanzamiento de liquidación para que Toni firme, y algunas reglas básicas, que incluyen mensajes de texto por hora con actualizaciones y una llamada telefónica durante toda la noche.

Mientras que su noche consistía en romper la guardería, clasificar los regalos y esquivar su avance sexual fallido, las sospechas iniciales de Lewis sobre Toni que buscaban el cierre eran correctas. Pero lo que no anticipó fue ese momento de ser cierre para él también. Su noche juntos termina con Lewis y Toni aparentemente llegando a un acuerdo con su pérdida, disculpándose por sus errores y (con suerte) en el futuro.

A continuación, Freeman habló con Variedad Sobre sus pensamientos sobre Lewis pasando la noche con Toni, su proceso para aprovechar la vulnerabilidad de Lewis, el crecimiento de la relación de Jax y Lewis y más.

El comienzo del segundo episodio recoge la impactante solicitud de Toni de que abandone la demanda si Lewis pasa la noche con ella. ¿Qué crees que hizo que Lewis considerara la proposición en lugar de rechazarla inmediatamente?

Al comienzo de la temporada, mostramos algunas de las frustraciones que están pasando y cuánto tiempo ha pasado. Para Lewis, ha hecho todo lo demás. Todo lo que quiere es que él y su esposa no tengan que lidiar con el desafío de superar a Toni y todo lo demás. Ahí es donde está enraizado. Hay un deseo de tener un nuevo comienzo. Después de todo por lo que han estado Jax y Lewis, por eso está luchando.

Jax deja en claro que no quiere tener nada que ver con Toni, pero Lewis todavía tiene empatía por ella. ¿Por qué crees que Lewis puede mantener esa empatía hacia Toni incluso con la tensión que ha puesto en su matrimonio?

Una de las razones por las que Lewis tiene que tener empatía es que es lo que está aprendiendo a ser mejor con su esposa. Lewis está aprendiendo a estar más presente de una manera valiosa para Jax y comunicarse de una manera que se está construyendo y no derribar. Es un tipo que intenta resolverlo en esta situación desordenada. Su empatía hacia Toni reconoce que ha cometido un error de que no puede cambiar y tiene que ser responsable. También está reconciliando eso con una vida que todavía está tratando de construir de manera sostenible con Jax.

Jax estableció límites para que Lewis le envíe un mensaje de texto con actualizaciones y contestara el teléfono cuando llamó. Sin embargo, cuando Jax Facetimed Lewis, dejó sonar el teléfono y no respondió. ¿Por qué crees que eso es?

Esa es una de esas situaciones en las que tienes toda la intención de hacer lo que acepta cuando el plan está sucediendo. Pero en ese momento exacto, eso corrió el riesgo de descarrilar toda la misión de estar allí, que es Jax y Lewis superando este desafío actual en su relación respectiva para construir lo que han tenido antes de que comenzaran todas estas otras complicaciones. Es una de esas cosas en la vida en la que estás cara a cara con lo que dijiste que nunca harías para tener lo que nunca tuviste. Es como, «¿Cómo luchas para obtener lo que dices querer?»

Incluso después de que Toni firmó los periódicos, Lewis pasó la noche. ¿Qué crees que lo obligó a quedarse a pesar de que podría haberse ido temprano?

Lewis no es un tipo malo. Al final del día, perder a una persona o tener una pérdida con esa magnitud sin tener una salida podría volver a alguien loco. Ya sea que Lewis se dé cuenta o no, probablemente hay algo dentro de él que sabe que es todo. Podría haberse ido, pero la volatilidad de esa situación es su responsabilidad. Este es el desastre que hizo. Es su responsabilidad limpiarlo.

La escena con Lewis sosteniendo el mono de las Águilas mientras estaba sentado en la guardería fue uno de los primeros vislumbres reales de él procesando su dolor. ¿Por qué crees que había estado suprimiendo esas emociones durante tanto tiempo?

Como humanos, nos acostumbramos tanto a marchar que olvidamos que estamos llevando cosas. Ya sea que reconozca las cosas o no, todavía es pesado. Para Lewis, hay una finalidad que viene con la vida que es difícil de articular con alguien hasta que se hayan enfrentado a ella. Estamos tan ocupados haciendo que olvidamos ser un ser humano. Olvidamos sentirnos y ser honestos sobre cómo nos sentimos acerca de la persona que miramos en el espejo. ¿Me estoy convirtiendo en la persona que es capaz de llevar los sueños que me gusta tener? Esa es la cosa con Lewis. Es un esfuerzo humano, y se basa en el amor y la construcción de lo que tiene con Jax y también intenta ser un humano auténtico. El dolor viene en olas y nadie lo sabe. Pero ser honesto cuando sucede es increíblemente importante.

¿Por qué crees que ha sido más difícil para Lewis mostrar ese tipo de vulnerabilidad con Jax?

No estaría en desacuerdo ligeramente. En la temporada 2, hay una conversación muy específica con Jax que sale de la casa, y él le dice todo lo que hizo mal y por qué. La distracción es lograr por qué Lewis está tan conectado con Toni en lugar de darse cuenta de que Lewis está conectado con un hijo que ya no está presente, como Toni. No importa cuánto tiempo estuviera presente ese hijo, ya no está aquí. En ese momento, la camiseta representaba la posibilidad de hacerlo bien.

En términos de cómo Lewis comunica cómo se siente en esa situación con Toni, es simplemente diferente. Se trata de perder la oportunidad de tener la oportunidad de proteger la inocencia nuevamente como una persona que ha sido defectuosa hasta aquí. Con Jax en la temporada 2, Lewis está luchando por toda su vida, donde todo podría cambiar. Hay cierta finalidad cuando se trata de la transparencia del movimiento en ambos. Es solo que los objetivos de las dos escenas son completamente diferentes.

¿Crees que Lewis está dispuesto a pasar la noche con Toni fue una forma de que también se cerrara?

Absolutamente. Cuando se escriben las cosas, hay una oportunidad para acelerarlos. La forma en que se escribe este programa es darnos la pista para sentir, escuchar y experimentar las cosas como una persona creativa. El cierre es una posibilidad que representa la camiseta. Es una oportunidad para hacerlo bien si eso es posible.

¿Cómo te acercaste aprovechar un lado más vulnerable de Lewis para ese momento?

Siempre empiezo con: «¿Cómo es ser un ser humano en esta situación?» Estamos hablando de pérdida. Hay algunas cosas que pierdes que puedes regresar, pero hay algunas cosas que pierdes que solo volverás a los recuerdos. Está luchando por la claridad de la memoria o el futuro, pero ambas peleas son importantes. La oportunidad de hacer eso por Lewis es importante.

Siempre es convincente ver a Jax y Lewis levantarse por encima de una pareja incluso en su desorden. Tan complicado como son, ¿por qué crees que los fanáticos todavía están apoyando su historia de amor?

Nos apoyamos en las personas en las que nos vemos. Raamla y los escritores fantásticos han creado estos personajes realmente tridimensionales. Es importante porque algunas de las cosas por las que preguntamos y buscamos claridad durante el proceso creativo de hacer que el programa parezca resonar con las personas cuando lo ven.

La terapia de pareja parece estar dando sus frutos entre Jax y Lewis como unidad e individualmente. ¿Por qué es importante que los espectadores vean esa evolución y crecimiento entre ellos?

Es importante que los espectadores vean la evolución y el crecimiento entre Jax y Lewis porque esa es la oportunidad de luchar por lo que amas y crees. Está en el silencio. Está en esos momentos tranquilos. Es en esas oportunidades donde sabes que alguien necesita ser escuchado y está ejerciendo las herramientas aprendidas.

Mirando hacia el futuro, ¿cómo continuará el programa explorando esa parte de su historia?

La capacidad de Lewis para responsabilizarse por las cosas que dice que quiere que continúe apareciendo. Tiene la oportunidad de crecer y resolverlo en el camino. Ese es el viaje para Lewis. Para él y Jax, se trata de cómo pueden hacer que esto funcione. Han llegado tan lejos. Sigamos avanzando.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.