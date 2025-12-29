McDermott rompe el silencio sobre si los titulares de los Bills jugarán en la semana 18

El billetes de búfalo han conseguido un puesto en los playoffs de la AFC. Después de perder ante el Águilas de Filadelfia El domingo por la tarde, los tres equipos comodines de la conferencia tienen el mismo récord.

Con los tres equipos decididos, Buffalo no ganará casi nada si vence al Jets de Nueva York en la semana 18.

Sin embargo, si los Bills deciden retirar a sus titulares y terminan perdiendo el juego, se enfrentarán a un tercer enfrentamiento con sus acérrimos rivales, los Bills. Patriotas de Nueva Inglaterra.

Es por esta razón que el entrenador en jefe Sean McDermott dice que los Bills tienen mucho en qué pensar.

«Dónde quieres empezar? Tenemos muchas cosas que debemos discutir como grupo de liderazgo”. McDermott dijo. «Aquí tenemos el último partido en el Highmark Stadium. Eso es importante para mí, será importante para nuestros muchachos, para nuestro personal. Luego hay otras cosas que entran en consideración. No será fácil, pero es importante que tengamos una buena semana aquí».

La clasificación para los playoffs es una cosa, pero la salud del mariscal de campo superestrella Josh Allen es otra.

Cómo funcionarán los desempates en la imagen de los playoffs de la AFC

El primer desempate siempre será el récord de enfrentamientos directos. Pero considerando que los Bills no jugaron contra ninguno de estos equipos esta temporada, será anulado.

El siguiente desempate es el récord de la división. Buffalo tiene el peor récord divisional de los tres, 3-2. Si retiraran a sus titulares y también perdieran, un récord de 3-3 en la división los llevaría al último lugar.

El Tejanos de Houston Están jugando contra los Indianapolis Colts con una oportunidad de ganar la AFC Sur todavía en la mesa, por lo que darán su mejor oportunidad ante los Colts liderados por Philip Rivers (8-8).

El Cargadores de Los Ángeles están jugando contra los Denver Broncos. Los Ángeles no ganará nada, mientras que los Broncos pueden asegurarse un descanso en la primera ronda de los playoffs.

Los Bills tienen una gran decisión que tomar, pero al elegir entre un tercer enfrentamiento con los Patriots o un posible juego contra los Houston Texans, que no han perdido en dos meses, sería difícil culpar a Buffalo por no tener una preferencia.

Josh Allen sigue lidiando con una lesión en el pie

Allen sufrió una lesión en el pie hace dos semanas en la estrecha victoria contra los marrones de cleveland. Terminó ese partido y jugó un partido completo este domingo contra los Eagles.

Sin embargo, antes y después del partido de los Eagles, el mariscal de campo confirmó que todavía estaba lidiando con dolor general.

Darle a un jugador como Allen una semana extra para recuperarse en una Semana 18 sin consecuencias parece una obviedad.

Aún no se ha anunciado ninguna decisión, pero si más adelante en la semana se publica la noticia de que Allen estará al margen en el partido final en el Highmark Stadium, probablemente esta sea la razón.