McDaniel deja una declaración fuerte de Darren Waller antes del debut

Darren Waller está listo para hacer su Miami Dolphins Debut el lunes por la noche contra los Jets de Nueva York. Será el primer juego de Wallers desde la temporada 2023, después de retirarse y luego salió de la jubilación para unirse a Miami esta temporada.

Entrenador en jefe de los Dolphins Mike McDaniel se reunió con los medios el sábado por la mañana Y habló sobre el regreso de Waller al fútbol.

«Se ve listo, se siente listo», dijo McDaniel. «Habrá esos inquietudes del día del juego que todos aman como jugador. Estoy seguro de que será muy entusiasmado para sacar a la primera representante del camino. Emocionado de tenerlo.

McDaniel también reconoce que Waller viene de una lesión además de su tiempo en la jubilación, lo que significa que el lunes por la noche se tratará de que lo aclimaten a la velocidad del juego.

«Se ve firmemente listo para contribuir, por lo que va a jugar en el juego», dijo McDaniel. «¿Qué tan cómodo se siente? Si le preguntas en el primer trimestre, probablemente será diferente en el tercero … ese proceso de juego siempre se siente nuevo cada temporada».

El regreso de Waller a la NFL

Waller no ha jugado en la NFL desde 2023, su única temporada con los Gigantes de Nueva York. Waller registró 52 atrapadas para 552 yardas en 12 juegos, obteniendo un touchdown. Al concluir la temporada con Nueva York, Waller decidió retirarse (también conocido como el efecto de los Gigantes de Nueva York).

Luego firmó como agente libre con Miami después de un año fuera de la NFL. Su contrato es por solo una temporada a $ 2 millones.

La adición de Waller a la ofensiva de los Dolphins en realidad solo puede ayudar, ya que los extremos cerrados de Miami, Tanner Conner y Julian Hill, se han combinado durante solo cuatro recepciones durante tres semanas. Waller podría ser la adición de ala cerrada que se ha perdido la ofensiva de Miami para agregar una dinámica más fresca.

AFC East Battle entre delfines y jets el lunes por la noche del fútbol

Los dos alimentadores inferiores en la AFC East se enfrentarán en Miami el lunes por la noche, ambos buscando su primera victoria de la temporada.

Además de la inserción de Waller en la alineación, el corredor de segunda cuerda Ollie Gordon II surgió como una fuerte opción para la ofensiva de los Dolphins en su derrota por la semana tres ante los Buffalo Bills. McDaniel habló a principios de esta semana sobre el progreso del novato a través del campamento de entrenamiento y las primeras semanas de la temporada. Gordon proyecta tener un papel mucho más importante esta semana en conjunto con De’von Achane en el campo.

¿Será suficiente para que la ofensiva de Miami supere sus luchas contra una mala defensa de los Jets? Tal vez no del todo. Pero una nueva dinámica es exactamente lo que los Dolphins necesitan en este momento después de tanta agitación durante tres semanas.

También necesitarán más jugadas explosivas de los receptores abiertos Tyreek Hill y Jaylen Waddle, que han sido buenos durante tres semanas, pero les ha faltado cuando se trata de la pelota profunda.

Miami es favorecido por dos puntos y medio el lunes por la noche, aunque los equipos locales en la NFL generalmente obtienen tres puntos, lo que hace que este sea un juego de selección para cualquier lectora que busque arrojar algo de dinero.