‘McBee Dynasty’ renovada para la temporada 3 en Bravo antes de la sentencia de Steven McBee

Bravo ha renovado su hit viral “The Dinastía McBee: Real American Cowboys” para una tercera temporada, y comenzará a filmarse antes de la sentencia del 16 de octubre del patriarca de la familia Steven McBee Sr. El programa, que es como si “The Righteous Gemstones” y “Succession” tuvieran un bebé de realidad, se mudó a Bravo desde Peacock para su segunda temporada, y encontró el éxito allí.

En noviembre de 2024, McBee se declaró culpable ante un tribunal federal de, según un Comunicado de prensa del Departamento de Justicia – un “plan de fraude multimillonario que involucra beneficios federales de seguro de cosechas que no tenía derecho a recibir” desde 2018 hasta 2020. En otras palabras, falsificó informes de la granja de la familia en Gallatin, Missouri, para recibir subsidios y pagos de seguros que no estaban autorizados a recibir. En un memorando del 6 de octubre, preguntaron los fiscales El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Stephen R. Bough, condenó a McBee a 41 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada y más de 4 millones de dólares en restitución.

En el programa, la economía de McBee Farming Operations siempre se presenta como precaria. Debido a estos problemas legales, McBee apareció sólo dos veces en la segunda temporada del programa, después de ocupar un lugar central en la temporada 1.

Según las calificaciones proporcionadas por Bravo, la temporada 2 de “The McBee Dynasty”, que se desarrolló del 30 de junio al 1 de septiembre. 1: promedió 1,3 millones de espectadores semanales en todas las plataformas. En comparación con la temporada 1, sus calificaciones aumentaron un 82% en Peacock y un 213% en DVR. La segunda mitad de la temporada de 10 episodios mostró ganancias de +16% en Peacock y +8% en Bravo durante siete días de audiencia. En una estadística interesante, aproximadamente un tercio de la audiencia de “McBee” de la segunda temporada, dice Bravo, “vistó conjuntamente con otra persona tanto Bravo como Peacock, lo que la convierte en una de las 4 mejores series originales de 2025 en ambas plataformas, impulsada por espectadoras femeninas que miran con espectadores masculinos”.