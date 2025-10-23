¡MBG y discurso en la ONU hacen que la imagen de Prabowo se dispare! A un año de liderar la República de Indonesia, el público está satisfecho con el desempeño del gobierno

Jacarta – Cumplió un año al frente de Indonesia, socio del presidente. Prabowo Subianto y vicepresidente Gibran Rakabuming Raka recibió una evaluación positivo de público.

Los últimos resultados de la investigación de Indonesia Social Insight (IDSIGHT) muestran que el nivel de sentimiento positivo hacia el desempeño de Prabowo alcanzó el 77,5 por ciento. Mientras tanto, el 10,1 por ciento tenía una opinión negativa y el resto era neutral.

Aunque esta cifra había caído en el segundo y tercer trimestre de este año, del 74,6 por ciento al 72,2 por ciento, todavía estaba por debajo del logro de los primeros 100 días de gobierno, que alcanzó más del 80 por ciento.

«El público dio una puntuación positiva del 77,5% al ​​desempeño del presidente Prabowo en su primer año de gobierno», dijo el director de comunicaciones de IDSIGHT, Johan Santosa, en Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Uno de los principales factores que mantiene la imagen positiva del gobierno es el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG), que se lanzó el 6 de enero de 2025. Hasta octubre de 2025, los beneficiarios del programa han llegado a 35 millones de personas, incluidos niños en edad escolar, embarazadas, madres lactantes y niños pequeños.

Este programa se implementa a través de 12,189 cocinas de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en varias regiones. Además de ayudar a superar los problemas del retraso del crecimiento y la desnutrición, también se considera que MBG está haciendo girar las ruedas de la economía local porque involucra a agricultores, mipymes y trabajadores de cocina.

Sin embargo, surgió una polémica sobre los casos de intoxicación alimentaria que hizo que algunas partes pidieran evaluación y mejora porque muchas personas habían sentido los beneficios del programa MBG. Las valoraciones positivas se dispararon después de que Prabowo pronunciara un discurso en la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York pidiendo la paz entre Palestina e Israel.

«La reaparición de Indonesia en la escena mundial enorgullece al público», afirmó Johan.

Mientras tanto, la valoración del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka tiende a ser estable. Los resultados de la investigación mostraron que el 75,8 por ciento del público lo consideró positivo, el 15,6 por ciento negativo y el resto neutral. Según Johan, se considera que Gibran representa la generación más joven que ahora domina el grupo demográfico de votantes.

Los hallazgos de la investigación IDSIGHT se llevaron a cabo analizando las respuestas al contenido de las redes sociales del presidente y vicepresidente del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2025, desde las plataformas Instagram, X/Twitter, página de Facebook y Tiktok.

Según el informe Indonesian Digital Data de 2024, estas cuatro plataformas de redes sociales son las más utilizadas por los indonesios. Dado que las características del usuario de cada plataforma son diferentes, se espera que la combinación produzca una imagen más objetiva.