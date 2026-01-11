MBG viral empaquetado en bolsas de plástico, SPPG en Banten da una aclaración

Jacarta – La Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición de Karyasari (SPPG), Distrito de Sukaresmi, Regencia de Pandeglang, Banten, brindó aclaraciones sobre el video de distribución de alimentos para el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) que se volvió viral en las redes sociales porque estaba empaquetado en una bolsa de plástico. Se consideró que el embalaje no cumplía con los procedimientos operativos estándar (POE) de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), que exige el uso de ompreng.

El incidente ocurrió el jueves (1/8/2026). El jefe del SPPG Karyasari Dimas Dhika Alpiyan explicó que ese día preparó un menú MBG para los grupos beneficiarios de mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños o grupo 3B.

Según Dimas, el proceso de distribución inicial se realizó de acuerdo con el SOP utilizando un ompreng. Sin embargo, al llegar al lugar beneficiario, uno de los cuadros posyandu transfirió los alimentos del ompreng a una bolsa plástica sin ninguna coordinación con el SPPG.

«Después de que el ompreng llegó al lugar, la madre del cuadro en cuestión movió la comida en el ompreng y la metió en una bolsa de plástico porque la madre del cuadro tenía razones espontáneas. Después de eso, la madre del cuadro se la dio al beneficiario, es decir, el grupo 3B. El conductor se llevó el ompreng a casa vacío», dijo Dimas en su declaración oficial en Yakarta, el domingo (1/11/2026).

Dijo que el SPPG sólo descubrió este incidente al día siguiente, después de que circulara en las redes sociales un vídeo que mostraba a MBG sirviendo comida utilizando bolsas de plástico.

«Después de que el video se volvió viral, nosotros en SPPG Karyasari Sukaresmi invitamos a las madres del cuadro a una comunicación más profunda. Las madres del cuadro vinieron el viernes (1/9/2026) a las 09.00. Las madres del cuadro aclararon que efectivamente pusieron el menú en plástico debido a la espontaneidad que ocurrió», dijo Dimas.

Mientras tanto, el Coordinador del Cuadro Posyandu de la aldea Pasirkadu, distrito de Sukaresmi, Lusi, está ayudando a aclarar la información que circula para no causar malentendidos entre la comunidad.

Enfatizó que no se puede concluir que el estado de los alimentos en el video no sea apto para el consumo. Se dice que transferir alimentos a bolsas de plástico es un paso espontáneo para evitar el riesgo de contaminación debido al clima en el campo.