MBG solo toma RP. 223 billones del presupuesto educativo 2026

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo el presupuesto gratuito del programa de alimentación nutricional (Mbg) solo tomó RP223.6 billones de la asignación educación En el borrador del presupuesto estatal (RAPBN) 2026.

«El MBG incluido en el presupuesto educativo es RP223.6 billones», dijo el jueves Sri Mulyani en una reunión de trabajo con la Agencia de Presupuesto DPR RI (Banggar) en Yakarta.

Según él, el presupuesto se asignó considerando el objetivo del número de estudiantes y estudiantes que recibirán los beneficios de este programa el próximo año a 71.9 millones de destinatarios repartidos por Indonesia.

En total, el presupuesto MBG se asignó a RP335 billones con un total de 82.9 millones de personas que incluían estudiantes, mujeres embarazadas y lactantes, a niños pequeños.

Gastos distribuidos a través del Ministerio/Institución (K/L), precisamente la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), solo ascendió a RP268 billones. Mientras que el RP67 billones restante está reservado, equivalente al 20 por ciento del presupuesto total.

Para la distribución a través del gasto de BGN, los detalles están utilizando el presupuesto educativo de RP223.6 billones (67 por ciento), el presupuesto de salud de RP24.7 billones (7 por ciento) y la función económica de Rp19.7 billones (6 por ciento).

Además, Sri Mulyani dijo que el aumento en el presupuesto educativo a través del gasto de K/L no solo ocurrió en la Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

Se proyecta que el presupuesto de BGN para este año alcanzará Rp116.65 billones, como se cita del Libro II del Memorando Financiero y el Borrador de Presupuesto Estatal, el año 2026. Es decir, hubo un aumento de RP151.35 billones en comparación con el presupuesto del próximo año.

The education budget distributed through the Ministry of Primary and Secondary Education (Kemendikdasmen) increased by Rp21.5 trillion, the Ministry of Higher Education, Science, and Technology (Kemendict to) rose Rp3.3 trillion, the Ministry of Religion (Kemenag) increased by Rp10.5 trillion, the Ministry of Public Works (PU) increased by Rp1.7 trillion, and the Ministry of Social Affairs (Ministry de asuntos sociales) de Rp4.3 billones.

El gasto educativo se distribuye a diversas actividades, como la revitalización de escuelas, escuelas de personas y escuelas superiores de Garuda. (Hormiga)