MBG solo diga bien, ¡es mejor KJP!

Yakarta, Viva – ex gobernador de DKI Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hizo una fuerte crítica al programa Comer nutritivo gratis (Mbg) que actualmente está siendo dirigido por el presidente Prabowo Subanto.

El político PDIP dijo que el patrón de alimentos directos no es la mejor solución y tiene el potencial de causar nuevos problemas en el futuro. Según él, la comunidad eventualmente se dará cuenta de que la asistencia de MBG proporcionada no es del todo según sea necesario.

«Con el tiempo, la gente se dará cuenta de que solo se les dan comida nutritiva gratuita, la seguridad es buena, aluminio, el contenido es como … ¿por qué no le das a Vocher? Como solía hacerlo», dijo Ahok en el video de Instagram @Vóxido Citado el viernes 26 de septiembre de 2025.

Ahok luego aludió al programa de tarjeta inteligente de Yakarta (KJP) que dirige mientras lidera a Yakarta. Consideró que el mecanismo de KJP era más efectivo porque los padres podían determinar sus propias necesidades familiares, mientras que los maestros podrían supervisar su uso.

«En el pasado KJP, si no se usó de compras de acuerdo con las reglas, podría revocarse. Eso es si no está goteando mucho. Porque básicamente los padres también están felices de cocinar, la familia está montando, sí, está bien, tal vez todavía tiene un hermano menor, su madre todavía amamantando.

Ahok dio un ejemplo, en la práctica había destinatarios de KJP que compran mimos cada semana. Después de ser rastreado, se usó para cuidar al abuelo paralizado. Según él, en realidad muestra la flexibilidad del sistema de cupones para que la asistencia pueda ser más dirigida.

«Alguien solía usar ese dinero (KJP) para comprar Pampers todas las semanas, así que revisé en línea, resultó estar paralizado. Sí, podríamos ganar dinero», dijo.

Además, Ahok enfatizó que el núcleo del problema no radica en los sistemas de tecnología o distribución, sino en el posible mal uso de los proyectos si el mecanismo de asistencia es solo en forma de adquisición de alimentos.

«De hecho, no hay dificultad en los beneficios de la tecnología, lo cual es difícil si desea poder obtener un fortunek», el baño.