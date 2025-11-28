MBG se mueve rápido, de Garut a Sulawesi del Norte

Jacarta – Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) continúa expandiéndose en varias regiones de Indonesia y ahora atiende a más de 35,4 millones de niños y mujeres embarazadas a través de 11.900 cocinas que estarán operativas hasta mediados de octubre de 2025.

Con una escala de este tamaño, los aspectos de seguridad alimentaria, estándares nutricionales y la competencia de los cocineros son factores cruciales que deben mantenerse para garantizar que los alimentos servidos sean seguros y satisfagan las necesidades nutricionales diarias de los beneficiarios.

El principal desafío en la organización de MBG no es sólo la distribución de los ingredientes alimentarios, sino también la gestión higiénica de la cocina, las técnicas de procesamiento adecuadas y el cumplimiento constante de los estándares nutricionales.

La asistencia profesional también es importante para prevenir el riesgo de contaminación y mantener la calidad de los platos en todas las cocinas de MBG.

PT Reaseguro Nacional Indonesia (ER Nacional) también apoya la mejora de la calidad de los recursos humanos o SDM Indonesia a través de MBG.

Este año, National RE distribuyó alimentos nutritivos a dos escuelas primarias. El primero se celebró el 26 de febrero en SDN 3 Cibatu, Garut, Java Occidental, con un total de 161 porciones de alimentos nutritivos distribuidos a los estudiantes.

En segundo lugar, se volverá a llevar a cabo un programa similar el 10 de junio de 2025 en SD Inpres Raringis, Langowan, Sulawesi del Norte (Sulut), mediante la distribución de 100 porciones de alimentos nutritivos.

La presencia de este programa es una manifestación concreta de la preocupación de la empresa por apoyar el acceso equitativo a la nutrición, especialmente en la región del este de Indonesia.

El Secretario Corporativo Nacional de RE, Donny Trihardono, dijo que MBG es un paso estratégico para que la empresa contribuya al desarrollo nacional.

«Creemos que cumplir con la nutrición desde una edad temprana es una base importante para mejorar la calidad de los recursos humanos. También enfatizamos nuestro compromiso como empresa que no solo se enfoca en el desempeño empresarial, sino también en la sostenibilidad y el impacto social», dijo, a través de su comunicado oficial, el sábado 29 de noviembre de 2025.