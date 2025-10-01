MBG se llama no una promesa política, sino una misión de civilización

Yakarta, Viva – Programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) iniciado gobierno De vuelta en el centro de atención después de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) reportó miles de casos de alimentos contaminados bacterianos en el campo. Hasta el 22 de septiembre de 2025, se registraron 4,711 casos en alrededor de 45 ubicaciones de distribución.

Relacionado con esto, Abi Rekso como secretario ejecutivo dijo que el Instituto AQIL Sirodj consideró que el programa MBG es seguro y necesario para continuar.

«Para mí, este MBG no es promesa políticoEsta es la misión de la futura civilización de Indonesia. En cambio, nosotros como público Civil necesita desempeñar un papel activo para tener éxito MBG. Necesitamos ver sabiamente el impacto positivo de este programa MBG «, dijo, miércoles 1 de octubre de 2025.

ABI enfatizó que MBG es una manifestación tangible del compromiso del gobierno con los derechos de las personas para obtener alimentos nutritivos (derecho a los alimentos). Recordó que el público no cerró los ojos al hecho de que se han ayudado 31 millones de beneficiarios, en comparación con 5,000 casos de contaminación que ascienden a solo el 0,0001% de un total de 9,615 SPPG (Centro de Provisión de Alimentos Nutricionales).

«Debemos estar seguros y optimistas de que el éxito del programa MBG más tarde, no solo el cumplimiento de la nutrición a los niños indonesios. Pero, la formación de cadenas de suministro basadas en la seguridad alimentaria, así como los alimentos de calidad a precios asequibles. Esto es realmente noble, como la misión de la civilización indonesia», dijo.

