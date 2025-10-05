MBG se llama dar grandes beneficios, se pide a los socios de cocina que usen Ompreng de acuerdo con Standard

Yakarta, Viva – Programa Comer nutritivo gratis (Mbg) se dice que puede proporcionar grandes beneficios a la comunidad en términos de cumplimiento de nutrición y empleo.

La practicante legal Krisna Murti enfatizó que su apoyo al programa MBG continuó funcionando. «Apoyamos que MBG continúe funcionando. Pero debe mejorarse en la gobernanza, especialmente en las áreas de la cocina que producen alimentos», dijo, el domingo 5 de octubre de 2025.

Sin embargo, se le pidió a la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) que evaluara la evaluación general relacionada con la implementación del programa MBG después del envenenamiento masivo de los estudiantes en varias regiones. Dijo que la evaluación debe ser realizada por BGN en la Unidad de Cumplimiento de Servicios de Nutrición (SPPG) o la cocina que produce MBG.

Se dice que el gobierno tiene que garantizar que los alimentos distribuidos sea factible y cumplir con la nutrición estudiantil. Recordó que la evaluación no solo se centra en la materia prima para hacer el menú MBG. Pero también debe apuntar a instrumento utilizado por la cocina.

Uno de los equipos destacado por Krisna es Ompreng o Bandeja de Alimentos. Reveló que el Ompreng establecido por el Gobierno estaba hecho de Tipo inoxidable 304. Esta disposición ya estaba contenida en el acuerdo de cooperación entre BGN y sus socios de cocina.

STAIRO INOXIGO 304 fue elegido porque este tipo tiene calidad Alto, anti -rusti y seguro cuando está en contacto con los alimentos. «En el campo se encontró inoxidable tipo 204, pero se reorganiza para que parezca 304. Obviamente, esto es peligroso si la calidad del ompreng es así. La comida puede hacer envenenamiento. Obviamente, esta criminal. La cocina no debe pensar siempre que esté rodando, sino anular la calidad», dijo Krisna.

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Estandarización (BSN) establece los Estándares Nacionales de Indonesia (SNI) 9369: 2025 sobre la bandeja de alimentos (bandeja de alimentos) de acero inoxidable para alimentos. Esta determinación es apoyar el programa MBG.

Esta determinación es un paso estratégico para garantizar que los cubiertos utilizados en el programa MBG cumplan con los aspectos de calidad, seguridad y salud. SNI 9369: 2025 fue compilado por el Comité Técnico 77-02, Productos Metal Abrido, cuya secretaría se encuentra en el centro de formulación, aplicación e implementación de la estandarización de la industria de la industria con el equipo de redacción del Centro de Estandarización y la Industria de Metal y los Servicios Industriales.