Jacarta – Un año de la administración del Presidente Prabowo Subianto y del Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka estuvo marcado por logros monumentales a través del Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), que combina con éxito lo social, la salud y las misiones economía en un movimiento nacional.

Lanzado a principios de 2025, este programa se ha convertido en una prueba concreta del compromiso del país para fortalecer las bases de la nutrición y el bienestar comunitario desde las bases.

Ministerio MIPYMES Como se señaló, hasta miles de MIPYMES han participado en la cadena de suministro de MBG. Del presupuesto total del programa, el 85 por ciento se asigna a la adquisición de materias primas de los sectores de agricultura, pesca y plantaciones.

«Queremos asegurarnos de que al menos el 60 por ciento de las materias primas de MBG provengan de productos de las mipymes. Este es un paso concreto para que los beneficios económicos se sientan directamente en la comunidad», dijo el diputado de Microempresas Riza Damanik en su declaración del domingo 19 de octubre de 2025.

Además de estimular la economía, MBG también acelera el desarrollo equitativo de la infraestructura nutricional nacional. Evaluó que se formaron cientos de grupos de trabajo regionales para acelerar el desarrollo. SPPG en la región 3T con el apoyo del Ministerio del Interior y el Ministerio de PUPR.

«Para mantener la calidad y seguridad de los alimentos, el presidente Prabowo también ordenó aumentar los estándares de procesamiento de alimentos en todas las cocinas de MBG, incluido el uso de tecnología de lavado ultravioleta, filtros de agua certificados y la obligación de contar con cocineros certificados en higiene», dijo.

Mientras tanto, datos de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) señaló que se han servido al pueblo indonesio más de 1.100 millones de porciones de alimentos nutritivos. Este logro llegó a 35,4 millones de beneficiarios, entre escolares, niños pequeños, mujeres embarazadas y madres lactantes.

«Este programa no se trata sólo de un almuerzo, sino de una inversión a largo plazo para producir una generación de indonesios sana, inteligente y productiva», afirmó el director de BGN, Dadan Hindayana.

Sin embargo, las ventajas de MBG no se limitan al aspecto de la salud. El gobierno destaca que MBG también es un motor de la economía popular. Hasta octubre de 2025, BGN registró la existencia de más de 11.570 Unidades de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) operando activamente en todas las regiones, incluidas las áreas 3T (fronterizas, remotas y desfavorecidas).

A través de la red SPPG, se crearon más de 394.748 nuevos puestos de trabajo, que van desde agricultores, ganaderos hasta servidores de alimentos. El presidente Prabowo estima incluso que esta cifra podría llegar a 1,5 millones de nuevos trabajadores a principios de 2026.