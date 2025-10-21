MBG es una de las razones por las que el público está satisfecho con el gobierno de Prabowo

Jacarta – El Instituto de Opinión Política de Indonesia (IPO) publicó los resultados de la última encuesta sobre el año de administración del Presidente y el Vicepresidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

A partir de esta encuesta, el director ejecutivo de IPO, Dedi Kurnia Syah, dijo que el nivel de satisfacción del público con actuación El presidente indonesio, Prabowo Subianto, es bastante alto.

«El público dice que están daño hacia el Presidente Prabowo Subianto también es bastante alto. «El 16 por ciento dijo que estaba muy satisfecho con el desempeño del Presidente, luego el 51 por ciento dijo que estaba satisfecho», dijo en una conferencia de prensa en la zona central de Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.

Dedi explicó que hubo varias razones por las que el público expresó satisfacción con la actuación de Prabowo. Uno de ellos es que Prabowo es considerado una figura firme y autorizada.

Los programas llevados a cabo por Prabowo también se consideran a favor de la comunidad.

«El programa de trabajo apoya a la comunidad, apoya la erradicación de la corrupción, tiene experiencia en el gobierno, brinda asistencia social y luego hay un programa comida nutritiva gratis (MBG),», dijo.

En una encuesta realizada en la categoría de percepción general sobre el desempeño de Prabowo, el 7,1 por ciento del público se sintió satisfecho con el programa MBG.

Mientras tanto, en la categoría de evaluación pública, el 54% también dijo estar satisfecho con el programa MBG.

«De los muchos programas nuevos del gobierno del presidente Prabowo Subianto, el que domina como motivo de satisfacción pública con el presidente es el de comidas nutritivas gratuitas», afirmó.

«Así que políticamente creo que MBG desempeña un papel en aumentar la conciencia pública sobre el desempeño del presidente», continuó Dedi.

Como se informó anteriormente, el presidente Prabowo Subianto dijo que su programa insignia, a saber, Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), había llegado a 36,7 millones de beneficiarios. Explicó que el gobierno ha proporcionado 1.400 millones de porciones de alimentos que se han distribuido a los beneficiarios desde el 6 de enero de 2025.

Prabowo lo transmitió en su discurso en la sesión plenaria del gabinete, en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

«Hoy se han cocinado y distribuido 1.410.000.000 de porciones desde el 6 de enero de 2025. Hoy hay 36.700.000 escolares, mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños que han recibido esta comida nutritiva gratuita», dijo Prabowo.

Prabowo estima que esta cifra es 6 veces la población de Singapur. Prabowo añadió que se trataba de un logro extraordinario y había atraído la atención de muchos países.