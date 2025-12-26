MBG durante las vacaciones escolares tiene prioridad para mujeres embarazadas y niños pequeños

Jacarta – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) declaró el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) momento vacaciones escolares priorizar madre embarazadamadres lactantes, hasta noticias o grupo B3.

BGN enfatizó que la intervención para satisfacer la nutrición de ellos es la principal prioridad en el Programa MBG, que no se ve afectado por el calendario educativo.

El jefe de BGN Dadan Hindayana dijo que la continuidad de los servicios de nutrición para este grupo es muy crucial porque se encuentran en la fase de los primeros 1.000 días de vida (HPK), que es el período dorado para el crecimiento de los niños y no se puede posponer.

Los trabajadores preparan comidas nutritivas gratuitas (MBG).

«La intervención nutricional en mujeres embarazadas, madres lactantes y niños menores de cinco años es una parte muy importante y no debe interrumpirse. Los primeros 1.000 días de vida son cortos y debemos mantener tiempo dorado Esta (edad de oro) es lo mejor posible. «No tienen nada que ver con el tiempo escolar», dijo Dadan en su declaración en Yakarta el viernes.

Destacó que BGN implementó una política más flexible para los escolares durante el período de vacaciones. El programa MBG para escolares es opcional, adaptándose a las condiciones técnicas del campo y las actividades de las familias beneficiarias.

«Para los escolares es opcional. Si no es posible recogerlo o enviarlo por motivos técnicos, o están de vacaciones, eso no es un problema. Sin embargo, para aquellos que lo necesitan, igualmente brindamos el servicio», explicó.

BGN también informó que la implementación de MBG a finales de 2025 se llevará a cabo los días 26, 27, 29, 30 y 31 de diciembre de 2025, especialmente para garantizar la continuidad de los servicios para los grupos prioritarios.

Mientras tanto, a principios de 2026, el programa MBG comenzará simultáneamente el 8 de enero de 2026. Anteriormente, los días 2, 3, 5, 6 y 7 de enero de 2026 fueron designados como días de preparación para las Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en toda Indonesia, incluida la preparación de la cocina, la distribución, los recursos humanos, así como el fortalecimiento de los estándares de seguridad alimentaria. (Hormiga)