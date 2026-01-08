MBG continúa operando durante el mes de Ramadán, centrándose en mujeres embarazadas y niños pequeños.

Jacarta – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) asegura que el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) seguirá publicándose durante el Ramadán, especialmente dirigido a madre embarazada y lactancia materna y niños menores de cinco años o noticias.

El jefe de BGN Dadan Hindayana, al revisar SDN 01 Kalibaru, Cilincing, norte de Yakarta, dijo el jueves que MBG tiene como objetivo reducir el retraso del crecimiento para que, además de los estudiantes en las escuelas, el programa también se dirija a madres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños.

Programa Gratuito de Alimentos Nutritivos (MBG).

«Incluso en 2026 daremos prioridad a los primeros 1.000 días de vida. Por lo tanto, durante las vacaciones, en Ramadán, nuestro programa continuará porque nuestros principales objetivos son las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los niños menores de cinco años, porque el período dorado es muy corto porque es allí donde se previene el retraso del crecimiento y luego se desarrolla el cerebro», explicó Dadan.

Recordando la importancia de satisfacer la nutrición en los primeros 1.000 días e incluso en el útero, Dadan dijo que BGN continuará haciendo esfuerzos para garantizar que ninguna mujer embarazada o niño pequeño se quede sin recibir MBG durante este año.

Con esta medida, se espera poder apoyar el objetivo del gobierno de reducir la tasa nacional de retraso en el crecimiento lo más bajo posible.

«No lo olviden, ahora que 55,1 millones de personas han recibido beneficios, las necesidades de la cadena de suministro se han vuelto muy significativas. Gracias a Dios, este programa de Comidas Nutritivas Gratuitas también ha hecho una extraordinaria contribución económica», dijo.

Destacó que alrededor de 700.000 personas trabajarán directamente en 19.188 Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) durante 2025, además de quienes participan como proveedores o suministradores de ingredientes para los SPPG.

Las mipymes asistidas por la BRI se convierten en proveedores del programa MBG

Anteriormente, BGN volvió a ejecutar el Programa MBG simultáneamente el jueves 8 de enero de 2026 después del período de vacaciones escolares. Hasta finales de 2025, el programa ha atendido a alrededor de 55,1 millones de beneficiarios en varias regiones de Indonesia. (Hormiga)