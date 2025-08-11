MBC Group publica 38% de salto de ingresos de la primera mitad, ganancias netas hasta un 41%

Grupo MBCEl conglomerado de medios y entretenimiento líderes de Medio Oriente y África del Norte informó una aumento de ingresos interanual del 37.8% para SAR3 mil millones ($ 800 millones) para la primera mitad de 2025, impulsada por un fuerte crecimiento en todos los segmentos comerciales. La ganancia neta aumentó 41.1% a SAR335.4 millones ($ 89.4 millones), con márgenes que mejoraron al 11.1%.

Trimestralmente, los ingresos en el segundo trimestre de 2025 aumentaron un 2,5% a $ 263.4 millones, mientras que las ganancias netas cayeron un 38,3% en comparación con el año pasado, cuando el momento de la hora de los primeros de Ramadán aumentó la publicidad estacional. La compañía también citó la volatilidad geopolítica como un arrastre en el sentimiento del anunciante.

El segmento de transmisión, operaciones, contenido y publicidad (BOCA) siguió siendo el mayor ganador de MBC, con ingresos en la primera mitad de un 29.6% a $ 463.4 millones y las ganancias netas aumentan un 23.7% a $ 83.7 millones. Los ingresos de transmisión y servicios técnicos se dispararon 52.7% a $ 197.3 millones, impulsados por los principales contratos gubernamentales e institucionales.

ShahidLa plataforma de transmisión del grupo vio que los ingresos aumentaron un 25% a $ 185.8 millones, con SVOD un 24.4% a $ 144.1 millones después de una represión para compartir contraseñas. El streamer registró una ganancia neta de $ 720,000, revirtiendo una pérdida de $ 6.2 millones un año antes.

La Unidad de Iniciativas de Medios y Entretenimiento casi duplicó los ingresos a $ 159.3 millones, mientras que triplicó las ganancias netas a $ 5 millones, aumentadas por los principales proyectos de programación y las mayores tarifas de gestión.

Los puntos destacados de contenido en la mitad incluyeron el drama saudí-turco «Ommi», el thriller pan-arab «Aser» y el golpe de Ramadán «Share ‘Al A’Sha», que tomó nueve trofeos en los Premios de Drama Al Dana 2025. La serie de comedia «Yawmiyyat Rajol Anis» ganó la mejor serie de comedia en la misma ceremonia.

MBC cerró Q2 con más de 150 proyectos en su tubería, más del 90% producido en Arabia Saudita.

«Nuestros resultados de la primera mitad demuestran la fuerza y la resistencia del modelo de negocio diversificado de MBC Group», dijo el CEO Mike Sneesby. «Entregamos un sólido crecimiento de los ingresos en nuestros segmentos centrales, respaldados por contenido premium, escala digital y ejecución disciplinada».

«A medida que continuamos expandiendo nuestra huella en toda la región, nuestro enfoque estratégico sigue sin cambios: invertir en contenido escalable y de alto impacto, hacer crecer nuestras plataformas digitales y liderar la evolución de los medios árabes», agregó Sneesby.