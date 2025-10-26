Mbappé es terrible, el Real Madrid destroza al Barcelona

VIVA – real madrid venció con éxito a su eterno rival, Barcelonaen un partido candente titulado El Clásico a continuación LaLiga España 2025/2026, domingo por la noche WIB (26 de octubre de 2025). Compitiendo en el estadio Santiago Bernabéu, Los Blancos ganaron por un estrecho marcador de 2-1.

Dos nuevas estrellas del Real Madrid, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, se convirtió en el héroe de la victoria con goles en los minutos 22 y 43. Mientras tanto, el único gol del Barcelona lo marcó Fermín López en el minuto 38.

Este resultado fortalece aún más al Real Madrid en lo más alto de la clasificación con 27 puntos, cinco puntos por delante del Barcelona, ​​que está estancado en el segundo lugar.

El partido empezó a calentarse desde el primer minuto. El Barcelona abrió la primera oportunidad a través de Marcus Rashford, pero su disparo fue bloqueado por Eder Militao.

El Real Madrid, que se presentó ante decenas de miles de madridistas, empezó a encontrar su ritmo. Después de que se descartara una oportunidad de penalti por fuera de juego, Kylian Mbappé finalmente abrió el marcador en el minuto 22.

A partir de una cuidada colaboración con Jude Bellingham, el delantero francés venció a Wojciech Szczesny con un tiro raso.

El Barcelona empató gracias a una acción de Fermín López en el minuto 38, utilizando un pase de Rashford. Sin embargo, sólo cuatro minutos después, Bellingham respondió con un fuerte disparo que Szczesny no pudo bloquear.

El 2-1 se prolongó hasta el descanso del primer tiempo.

Al entrar en la segunda mitad, el Barcelona parecía más agresivo. Rashford y Fermín López continuaron presionando desde el lado derecho, pero Thibaut Courtois actuó de manera brillante bajo la portería del Real Madrid.

En el minuto 53, Los Blancos tuvieron una oportunidad de oro a través del punto de penalti después de que se considerara que Eric García había cometido una mano. Desafortunadamente, la ejecución de Mbappé no logró marcar gol debido a la fantástica parada de Szczesny.

Poco después, Bellingham duplicó su ventaja, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

La tensión alcanzó su punto máximo en los minutos finales. El Barcelona intentó con todas sus fuerzas encontrar el empate, pero la defensa del Madrid parecía sólida.

En el tiempo de descuento, Pedri tuvo que ser expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una dura falta sobre Aurelien Tchouameni. El árbitro finalmente pitó el pitido largo con el marcador final 2-1 para el Real Madrid.