Mazda Miata transformado en «Toraja Roadster»

Tangerang, VIVA – El mundo de la modificación de automóviles en Indonesia ha dado lugar una vez más a obras inusuales. En la Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025) que se celebró en ICE BSD City, mazda El Miata MX-5 “Toraja Roadster” se roba el espectáculo. Este automóvil icónico de Japón se transformó en una obra de arte conmovedora que combina el estilo del mercado interno japonés (JDM) con un toque de la cultura tradicional Toraja.

Este proyecto es el resultado de una colaboración entre Plan Paint Indonesia, Freeflow Kustom Painting y DeVilbiss, con el apoyo de NA AutoProject.

Bajo el mando de Anisa Andayani, directora ejecutiva de Plan Paint Indonesia, esta colaboración está diseñada para demostrar que el mundo de la modificación de Indonesia es capaz de producir obras de nivel global sin abandonar las raíces culturales locales.

«Queremos elevar el arte indonesio a un nuevo nivel, a través de obras que muestren precisión técnica y riqueza estética», dijo Anisa en ICE BSD, Tangerang, el viernes 10 de octubre de 2025.

Esta transformación de Miata se considera extrema. El coche, que originalmente era rojo, fue completamente desmantelado, equipado con un agresivo kit de carrocería de Liberty Walk (LBWK) Japón y equipado con un sistema de suspensión AirBFT para darle una apariencia más moderna y con carácter.

Sin embargo, el verdadero encanto proviene de la técnica de pintura 3D, un nuevo enfoque que hace que los motivos de Toraja parezcan tallas reales.

Según el artista Mochamad Syamsul Fahmi o Fahmi Freeflow, trabajar en el motivo Toraja en la carrocería del Miata fue un desafío en sí mismo.

«Utilizamos cuatro motivos tradicionales de Toraja, cada uno de los cuales tiene un significado filosófico. La técnica de pintura 3D hace que parezca un relieve vivo en la superficie del coche», explicó.

Este efecto visual se ve reforzado por el uso de pintura cromada plateada Plan Paint x IZ Metal de Rohan Izawa Japan, que crea un reflejo brillante como un espejo. Como resultado, este Miata no sólo luce exótico, sino que también presenta armonía entre arte, tecnología y desempeño.

El regente de Tana Toraja, Dr. Zadrak Tombeg, también apreció este trabajo porque logró llevar los símbolos culturales regionales al ámbito de la industria creativa moderna. Lo llamó prueba de que la cultura Toraja es capaz de adaptarse sin perder su identidad.