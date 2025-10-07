Mazda estableció la dirección en el segmento SUV, agregó dos nuevos distribuidores este año

Yakarta, Viva – Mazda Indonesia continúa fortaleciendo su equilibrio en el mercado automotriz nacional con un enfoque en el segmento de vehículos de servicios públicos deportivos (SUV) que ahora es la columna vertebral de las ventas. En línea con esta estrategia, la red de distribuidores también se amplía para acercarse a los consumidores en varias regiones.

Departamento de Comunicación de Marketing de PT Eurokars Motor Indonesia, Glen Reiner, dijo que el enfoque actual de la compañía estaba dirigido al modelo SUV. Según él, la tendencia de las necesidades comunitarias de automóviles con alto cuerpo, cabina de ayuda y comodidad de conducción flexible es la razón principal.

«Mazda se centra actualmente en los SUV, como lo demuestran las muchas y completas alineaciones de nuestros SUV. Sin embargo, también seguimos adaptables con los tiempos, es posible que los nuevos modelos estén presentes en el futuro», dijo recientemente en Yakarta.

Los modelos como CX-3, CX-5, CX-8, CX-9, a CX-60 son la representación de la estrategia. Mazda ve el segmento SUV como una categoría que puede combinar la practicidad, el diseño elegante típico de Kodo y la filosofía de conducir a Jinba Ittai, la unidad entre el conductor y el vehículo que es el sello distintivo de Mazda.

Además de fortalecer las línea de productos, Mazda también expande el alcance de los servicios después de las ventas a través de la expansión de la red de distribuidores. Glen dijo que actualmente Mazda tiene alrededor de 29 distribuidores en Indonesia, y ese número continuará creciendo.

«Hasta el final del año puede haber dos distribuidores más más. Continuamos viendo el potencial en cada región para garantizar que los clientes de Mazda obtengan el mejor servicio», dijo.

El paso refleja el compromiso de Mazda Indonesia en fortalecer la red y llevar la experiencia de conducción típica de Mazda a más consumidores. Para Mazda, la existencia de concesionarios no es solo un punto de venta, sino también la primera guardia para construir la confianza de los clientes a través del servicio y la experiencia de manejo.

Concéntrese en el segmento SUV y la expansión del concesionario en los dos pilares principales de la estrategia de Mazda este año. En medio de una feroz competencia en la industria automotriz, Mazda eligió permanecer consistente en los caracteres y valores que lo distinguen: diseño elegante, rendimiento equilibrado y comodidad intuitiva que se integra con el conductor.