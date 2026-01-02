Mayor servicio comunitario

Jacarta – Policía Puerto de Tanjung Priok realización de una solemne ceremonia de ascenso para el personal para el período de enero de 2026 en el campo de precisión de la policía del puerto de Tanjung Priok, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

La ceremonia, que comenzó a las 16.00 horas, fue encabezada directamente por el jefe de la policía portuaria de Tanjung Priok, AKBP Martuasah Tobing como inspector de la ceremonia, seguido por el oficial principal y el personal de la policía portuaria de Tanjung Priok.

Un total de 33 funcionarios recibieron ascensos, con detalles de Inspector Policía Uno (Iptu) al Comisionado Adjunto de Policía (AKP) hasta 5 personas, Inspector de Policía Dos (Ipda) a Inspector de Policía Uno (Iptu) hasta 6 personas, Aipda a Aiptu hasta 7 personas, Bripka a Aipda hasta 6 personas, Brigadier a Brigadier hasta 7 personas, y Bripda a Briptu hasta 2 personas.

En su mensaje, el Jefe Policial expresó su agradecimiento por la realización de esta actividad, además de agradecer al personal que recibió ascensos.

«Damos gracias a la presencia de Dios Todopoderoso por toda su abundante gracia y guía, para que hoy podamos llevar a cabo la ceremonia de ascenso en un ambiente seguro y próspero», dijo Martuasah.

Martusah también felicitó a todo el personal involucrado. promovido como forma de reconocimiento a la dedicación y lealtad en el desempeño de sus funciones.

«Este ascenso es una forma de reconocimiento institucional a la dedicación, lealtad e integridad que ustedes han demostrado en el desempeño de sus funciones como miembros de la Policía Nacional», destacó.

Además, Martusah enfatizó que la promoción no es sólo un símbolo, sino un mandato que contiene una mayor responsabilidad.

«Un rango más alto significa exigencias de mayor profesionalismo, ética y dedicación a la sociedad, la nación y el estado. Por lo tanto, utilice este impulso como motivación para continuar mejorando su calidad y convertirse en un modelo a seguir en el entorno laboral y en la sociedad», dijo.

La serie de ceremonias se desarrolló de manera ordenada y de acuerdo con las reglas ceremoniales establecidas, desde el saludo a las tropas, la colocación de charreteras, mandato del Inspector Ceremonial, hasta la lectura de oraciones.

Luego se cerró la actividad con una sesión fotográfica conjunta y saludos de felicitación al personal ascendido, seguido de la tradición como forma de agradecimiento a Dios Todopoderoso.