‘Mayor of Kingstown’ terminará con la temporada 5 en Paramount+

“Alcalde de kingstown”ha sido renovado para una quinta y última temporada en Paramount+.

El drama criminal de Jeremy Renner, creado por el director de “Yellowstone”, Taylor Sheridan y Hugh Dillon, regresará para una quinta temporada más corta, que constará de ocho episodios.

Junto con Renner y Falco, el elenco de “Mayor of Kingstown” incluye a Lennie James, Laura Benanti, el cocreador de la serie Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley y Nishi Munshi.

Tanto Sheridan como Dillon son productores ejecutivos junto a Renner, el showrunner Dave Erickson, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Christoph Schrewe, Wendy Riss, Evan Perazzo y Keith Cox. La serie es producida por Paramount Television Studios, 101 Studios y Bosque Ranch Productions y distribuida por Paramount Global Content Distribution.

