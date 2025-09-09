Mayang Lucyana dijo que le habían ofrecido ingresar a un partido político porque había sido una pasantía en el DPR

VIVA – Mayang Lucyana Fitri, el hermano menor del difunto ángel Vanessa, estaba nuevamente en el centro de atención pública. No es una cuestión de entretenimiento, esta vez Mayang reveló sus interesantes experiencias relacionadas con el mundo político.

Leer también: Pasantía en el DPR, este salario recibido por Mayang Lucyana



En un programa de televisión con Feni Rose, Mayang me dijo que le habían ofrecido unirse a un partido político. La oferta se produjo después de que se sometió a un programa de conferencias en el DPR. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Mayang dio una respuesta sorprendente cuando fue comparado con Fuji



Como se sabe, Mayang, que actualmente está estudiando en el Prof. University, el Dr. Moestopo (religioso) tuvo una pasantía en la división financiera del DPR como uno de los requisitos para completar sus estudios.

«Realmente (ofrecido a ingresar a la fiesta), hay algunos artistas que se han ofrecido como vamos a la fiesta.

Leer también: Sepa que siente que no tengo una madre, Mayang aconsejó a Lolly: el cielo está en la suela de sus pies



Aun así, Mayang insistió en que no estaba listo para aceptar la oferta. Según él, la conferencia sigue siendo una prioridad antes de ir más allá de la política.

«Pero dije que no podría estar por ahora, porque aún no había terminado, ¿verdad? No me atreví a tomar esta decisión», explicó Mayang.

Admitió que en este momento el enfoque era terminar sus estudios y convertirse en un erudito. Sin embargo, Mayang no descartó la posibilidad de que luego aceptara la oferta de ser políticos.

«Me concentro primero en mi universidad, pero no descarta la posibilidad de que acepte la oferta de unirme a la fiesta», dijo.