‘Maya the Bee’ se prepara para una renovación de marca con Kids Banner Animaj

Desplegando su adquisición de «Pocoyo,«La empresa de medios para niños en ascenso Alma ha abordado otra marca icónica para niños «,»Maya la abeja«, Que celebró su 50 aniversario el año pasado.

Animaj: la compañía de medios con IA especializada en Kids & Family Entertainment cofundada por la antigua Google y el ejecutivo senior de YouTube Gregory Dray -Ha forjado una alianza estratégica con el copropietario de «Maya the Bee» Studio 100 International para reinventar a «Maya the Bee» y dar forma al futuro de la franquicia.

Animaj aprovechará sus herramientas de producción de Genai patentadas y sus conocimientos basados ​​en datos (que están automatizando las tuberías de animación a través de AI) para acelerar la expansión de la presencia de «Maya the Bee» en nuevas plataformas, formatos y audiencias a nivel mundial.

La nueva co-adquisición es parte de la estrategia internacional de Animaj para adquirir IP internacionales y convertirlos en franquicias globales. El atuendo con sede en Londres y París recientemente alistado Harbourview Equity Partners Como parte de una ronda de inversión de $ 85 millones, junto con la bpifrance de Francia, que juega un papel en el financiamiento de la tecnología francesa y el ecosistema de IA.

Bajo el acuerdo para «Maya the Bee», Animaj ha adquirido todos los derechos de Studio 100 fuera de Alemania, Austria, Suiza y las regiones de Benelux, excluyendo largometrajes y derechos de parques temáticos, que permanecen con Studio 100 International.

Animaj se centrará en expandir la huella digital e internacional de la marca, desde licencias internacionales y participación digital hasta nuevas experiencias de contenido digital y premium, mientras que Studio 100 encabezará nuevas producciones de películas teatrales y parques temáticos.

Animaj previamente adquirió el icónico programa de español «Pocoyo,» el Stephen Fry-Nimación narrada sobre un niño pequeño en azul.

Lanzado en mayo de 2022, Animaj inicialmente recaudó 100 millones de euros en capital y deuda, con los principales inversores, incluido el Fondo de EE. UU. Left Lane Capital, y los fondos de VC europeos Daphni y X-Aange.