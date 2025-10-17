Maxx Crosby de los Raiders se sincera sobre Patrick Mahomes

El Asaltantes de Las Vegas rompió su racha de cuatro derrotas consecutivas con una victoria por 20-10 sobre el Titanes de Tennessee el 12 de octubre en el Allegiant Stadium. La victoria, contra uno de los equipos en apuros de la NFL, llegó en el momento perfecto antes de su enfrentamiento de la Semana 7 con los Jefes de Kansas City.

Puede que Kansas City no parezca tan dominante como en temporadas anteriores, pero sigue siendo un equipo duro. enfrentar. No obstante, el Plata y el Negro necesitaban generar un impulso positivo de cara a este enfrentamiento con su victoria sobre los Titans en la Semana 6.

Antes del partido contra los Chiefs, la estrella de los Raiders, Maxx Crosby, estaba en el último episodio de “The Silver and Black Show” y una de las preguntas que recibió fue sobre Patrick Mahomes y a qué debe prestar atención la defensa.

«Es uno de los mejores en hacerlo, punto», dijo Crosby. “Y entonces, cuando te enfrentas a un tipo así, presenta muchos desafíos de diferentes maneras. Con solo ver la película este año, ha sido un poco más agresivo, metiéndose la pelota y correrla. Es algo que normalmente ha hecho más en los playoffs, pero lo está haciendo ahora, incluso en la temporada regular, y lo hace más difícil para las defensas y las estresa aún más.

«Ya sabíamos que es un buen atleta, pero cuando realmente decide despegar, uno tiene que preocuparse no sólo de coordinar la presión sobre el pasador, sino también de ponerlo en el suelo y asegurarse de que todos permanezcan concentrados en la parte trasera porque él va a luchar para hacer jugadas. Va a despegar y hacer los nueve completos».

Maxx Crosby habla de su relación con Patrick Mahomes

Mientras hablaba de lo que la defensa de los Raiders debe tener en cuenta contra la estrella de los Chiefs, Crosby también destacó la relación que comparte con Mahomes.

«Es un competidor increíble, un jugador increíble, y siento que tenemos una relación especial porque somos muy similares en muchos aspectos cuando se trata de estar obsesionados con ganar y esa naturaleza competitiva en la que te niegas a perder», añadió Crosby. «Él es uno de esos tipos, así que cada vez que nos vemos, seguro que ambos estamos en la misma página».

Pete Carroll también comparte palabras sobre Patrick Mahomes

Además, Crosby no es el único que habla de Mahomes esta semana. El entrenador en jefe de los Raiders, Pete Carroll, expresó lo importante que es garantizar que la persona que llama a los Chiefs no sea un factor en el juego.

«Es un verdadero esfuerzo de equipo» Carroll dijo en la edición del 14 de octubre de “1 on 1”. «No hay una única forma de hacerlo. Sólo busca el lugar donde le das un pequeño pliegue y desaparece, ¿sabes? aspecto rápido para lanzar el balón, pero si no está allí, se irá. Y sabe que su juego adquiere otra dimensión una vez que se pone en movimiento: no sólo correr, sino por supuesto lanzamiento.

«Probablemente está corriendo para más yardas que nunca. Está realmente en llamas. Creo que es el corredor líder en este momento, lo cual es enorme para este final tan profundo de la temporada. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta en muchas oportunidades para evitar que se apodere del juego de fútbol».