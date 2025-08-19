Maxwells, lugar que ayudó a lanzar Nirvana, está obteniendo un documental

If there was a mecca of indie rock, it wasn’t Manhattan’s CBGB or Minneapolis’ First Avenue or Chapel Hill’s Cat’s Cradle or Al’s Bar in LA It was Maxwell’s in Hoboken, New Jersey, just across the river from New York City — and you could almost guarantee that if a band like Nirvana, los reemplazosRem, Soundgarden, Sonic Youth, Hüsker Dü o los lugareños de Hoboken Yo La Tengo estaban tocando espectáculos tanto en la ciudad como en el de Maxwell, este último sería mejor.

¿Por qué? Debido a que era más pequeño y más acogedor que la barra de rock arenosa habitual, los tipos de la industria rara vez hicieron la caminata, por lo que el público era en su mayoría fanáticos genuinos, y una razón importante por la cual a las bandas les encantó fue porque también era un restaurante, por lo que obtendrían una buena comida. Caminaría o encontraría un lugar para estacionar en algún lugar cerca de la cercana planta de café Maxwell House (de ahí el nombre), con el olor a granos de café pesado en el aire, caminaba por la calle Washington, entraba por el restaurante y, desde 1978 hasta 2013, se dirigía a la sala trasera de 200 capacidad, y a menudo se podía encontrar la historia de la roca.

The story of this legendary venue is being told in a new feature documentary called “No Backstage at Maxwell’s,” featuring interviews with Hüsker Dü’s Bob Mould, Yo La Tengo’s Ira Kaplan and Georgia Hubley, Jack Antonoff (who played there with his early band Steel Train), founder Steve Fallon (pictured above), later owner Todd Abramson and many of the bartenders, fans, and musicians quien jugó allí. (Mira el trailer de abajo).

Según el anuncio, la producción está «buscando activamente fotos de fanáticos y imágenes de video de fanáticos, antiguos clientes y bandas que tocaron Maxwell en su carrera. (Para contribuir con material, comuníquese con los productores de info@maxwellsmovie.com.)

El Doc está dirigido por Paul Rachman («American Hardcore»), y producido por la ex ejecutiva de música Claudia Sullivan, una fan y patrón de mucho tiempo.

«Maxwell’s no era solo un club, era una comunidad. Era un campo de pruebas», dijo Rachman. «Fue donde colisionaron las escenas musicales, las amistades fueron forjadas y las bandas encontraron tanto su audiencia como su alma».

Sullivan agregó: «Sus recuerdos podrían ayudar a preservar el legado de este legendario espacio para las generaciones venideras. Estamos pidiendo ayuda de quienes lo vivieron».