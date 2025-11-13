Maximizando el papel de Kopdeskel, Pertamina Patra Niaga y Kemenkop iniciando la construcción de SPBUN en Lamtim

Jacarta – Ministro Cooperativa Ferri Juliantono con el Director Principal del PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo inició la construcción de una estación de servicio de combustible para pescador (SPBU). La instalación está ubicada en el pueblo pesquero de Margasari Village, distrito de Labuhan Maringgai, East Lampung Regency (Lamtim).

El presidente director de PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo enfatizó que Pertamina realmente apoya el programa del Gobierno para proporcionar disponibilidad de combustible a la comunidad, especialmente a los pescadores.

Uno de los apoyos lo realiza la Cooperativa de Subdistrito y Pueblo Rojo y Blanco, Pertamina, que presenta un SPBUN en Margasari Village.

«Nuestra forma de apoyo al programa Red and White Fisherman’s Village es SPBUN para estos pescadores», dijo Mars Ega Legowo en Lampung, citado el jueves 13 de noviembre de 2025.

Dijo que Pertamina Patra Niaga estaba dispuesta a presentar más distribuidores SPBUN en los pueblos pesqueros, sobre todo porque la cuota especial de combustible diésel para los pescadores era muy suficiente. Mientras tanto, el número de puntos de venta SPBUN en los pueblos pesqueros es de sólo 500 unidades disponibles.

«Brindamos pleno apoyo a los programas establecidos por el gobierno, especialmente en el suministro de energía, SPBUN también es parte del Programa del Presidente a través de la Aldea de Pescadores Rojos y Blancos y KDKMP, ciertamente apoyamos este paso del Presidente para todo el pueblo», dijo.

Por ello, pidió a la Cooperativa Roja y Blanca de la zona activa del pueblo pesquero que se registrara como socio de PT Pertamina Patra Niaga.

«A través de SPBUN, Pertamina Patra Niaga continúa esforzándose por brindar el mejor servicio en términos de disponibilidad de productos, accesibilidad o facilidad de acceso, aceptabilidad o calidad aceptable, así como sostenibilidad comercial», dijo Mars Ega.

El ministro coordinador, Ferri Juliantono, afirmó que su ministerio apoya realmente a la Cooperativa Roja y Blanca en los pueblos pesqueros. La Cooperativa de Subdistrito/Aldea Roja y Blanca es la herramienta del Estado para superar el problema de la pobreza en las aldeas pesqueras.

«Además de SPBUN, lo celebraremos aquí más tarde. almacenamiento en frío, «La fábrica de hielo, si Dios quiere, la vida de los pescadores seguirá mejorando y las cooperativas podrán volver a funcionar para mejorar la vida de la gente, especialmente en los pueblos pesqueros», confió.

También quiere que East Lampung tenga más SPBUN para que la comunidad pesquera prospere rápidamente. «Podemos empezar a establecer SPBUN en East Lampung. Hay 19 puntos. Si es posible, preséntelos la próxima semana para que puedan procesarse rápidamente, entonces ayudaremos», pidió a la regente de East Lampung, Ela Siti Nuryamah.